De Ketele 7e in puntenkoers, D'hoore loopt medaille mis in omnium

De laatste discipline, de puntenkoers, beklemtoonde de Japanse haar overwicht. D'hoore toonde zich even en probeerde een ronde te nemen met een groep, maar dat feest ging niet door. Uiteindelijk sprokkelde ze geen enkel punt, goed voor een zestiende plek. Eindresultaat in de omnium: plek 8.

Bij de vrouwen kwam Jolien D'hoore in actie in de omnium. Ze begon met een twaalfde plek in de scratch, de temporace werd ze zevende, in de afvalling kende ze een opflakkering met een vierde plek. Het podium leek nog in zicht: zilver of brons. Het goud leek sowieso een prooi voor de Japanse Kajihara.

De derde dag op het WK in Berlijn is er eentje zonder groot succes voor onze landgenoten geworden. In de puntenkoers reed Kenny De Ketele een stevige wedstrijd, maar zijn aanvalspogingen waren telkens tevergeefs. Voldoende punten voor een podiumplek kon hij niet sprokkelen: plek 7 was zijn bestemming.

D'hoore: "Veel opgestoken op dit WK"

Voor Jolien D'hoore, de bronzen medailliste van de Olympische Spelen van Rio 2016, was Berlijn nog maar de 4e omnium in het nieuwe concept. "Ik denk dat ik vandaag niet te veel mag kijken naar de uitslag. Ik heb op dit WK heel veel opgestoken in functie van versnellingen. Dit WK was niet het hoofddoel, Tokio wel", zegt ze.

"Ze rijden hier een paar kilometer per uur sneller dan in de Wereldbeker en dan moet je verzet gewoon groter. Terwijl ik in sommige onderdelen hetzelfde verzet had gebruikt als in de wereldbekermanches. Dat had ik niet mogen doen. In de puntenkoers voelde ik meteen: met dit verzetje wordt het aanklampen en hopen dat het stilvalt. Maar dat gebeurde niet. Dat neem ik mee naar de toekomst. Als ik hier en daar wat dingen aanpas dan zit er veel meer in."