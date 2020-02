Dag 1 WK baanwielrennen: Denemarken en Nederland goochelen met wereldrecords

21:45 21 uur 45. Nederland pakt opnieuw uit met wereldrecord in de team sprint en verovert goud. Nederland pakt opnieuw uit met wereldrecord in de team sprint en verovert goud

21:39 21 uur 39. Team sprint (m): Nederland (weer met een wereldrecord). Zeggen dat het met de vingers in de neus was, dat zou een beetje oneerbiedig zijn, maar Nederland heeft voor het derde jaar op een rij de team sprint bij de mannen gewonnen. Groot-Brittannië was kansloos in de finale. En Nederland volgde het Deense voorbeeld van in de achtervolging: met 41"225 ging het eigen wereldrecord van nog geen uur geleden (41"275) al in de prullenmand. De auteurs van het kabinetstukje: Van den Berg, Lavreijsen en Hoogland. Team sprint (m): Nederland (weer met een wereldrecord) Zeggen dat het met de vingers in de neus was, dat zou een beetje oneerbiedig zijn, maar Nederland heeft voor het derde jaar op een rij de team sprint bij de mannen gewonnen. Groot-Brittannië was kansloos in de finale. En Nederland volgde het Deense voorbeeld van in de achtervolging: met 41"225 ging het eigen wereldrecord van nog geen uur geleden (41"275) al in de prullenmand. De auteurs van het kabinetstukje: Van den Berg, Lavreijsen en Hoogland.

21:32 21 uur 32. Duitsland verovert goud in de team sprint bij de vrouwen. Duitsland verovert goud in de team sprint bij de vrouwen

21:30 21 uur 30. Team sprint (v): Duitsland. De supporters in Berlijn staan op de banken: de eerste Duitse wereldtitel is een feit. Het Duitse trio wint de team sprint bij de vrouwen. Australië buigt het hoofd in de finale. Team sprint (v): Duitsland De supporters in Berlijn staan op de banken: de eerste Duitse wereldtitel is een feit. Het Duitse trio wint de team sprint bij de vrouwen. Australië buigt het hoofd in de finale.

21:25 21 uur 25. Denemarken verbluft met tweede wereldrecord op 1 dag in de ploegenachtervolging. Denemarken verbluft met tweede wereldrecord op 1 dag in de ploegenachtervolging

21:23 21 uur 23. Wereldrecord voor de Denen (bisnummer). Het is de dag van de Deense achtervolgingsploeg. Vanmiddag ging het al keihard in de kwalificaties van de achtervolging, in de eerste ronde ging het vanavond zowaar nog sneller. Het eigen kersverse wereldrecord van eerder op de dag werd al van de tabellen gereden. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen en Rasmus Pedersen tekenden zowaar voor 3'46"203. Straf! Denemarken-Nieuw-Zeeland is de finale morgen. Nog opvallend: met 3'46"513 dook verliezer Italië zelfs onder het Deense wereldrecord van deze namiddag (3'46"579), maar de Denen konden dus nog een stukje sneller. . Wereldrecord voor de Denen (bisnummer) Het is de dag van de Deense achtervolgingsploeg. Vanmiddag ging het al keihard in de kwalificaties van de achtervolging, in de eerste ronde ging het vanavond zowaar nog sneller. Het eigen kersverse wereldrecord van eerder op de dag werd al van de tabellen gereden. Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen en Rasmus Pedersen tekenden zowaar voor 3'46"203. Straf! Denemarken-Nieuw-Zeeland is de finale morgen. Nog opvallend: met 3'46"513 dook verliezer Italië zelfs onder het Deense wereldrecord van deze namiddag (3'46"579), maar de Denen konden dus nog een stukje sneller.

20:57 20 uur 57. Nederlandse mannen plaatsen zich met straf wereldrecord voor de finale van de team sprint. Nederlandse mannen plaatsen zich met straf wereldrecord voor de finale van de team sprint

