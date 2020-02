D'hoore en Kopecky vallen naast podium in ploegkoers, 19e plek voor Van den Bossche in omnium

Belgisch duo begint te laat en wordt 4e in ploegkoers

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky sloten op dit WK een moeilijke periode af. Na hun teleurstellende wereldkampioenschap vorig jaar ging het duo even uit elkaar. Pas eind januari maakten ze in het Canadese Milton hun comeback als ploegkoerskoppel.

In Berlijn deden de Belgen het niet onaardig, maar de motor sprong te laat aan. In een chaotisch wedstrijdbegin streden ze niet mee voor de punten in de sprints. Pas halfweg begonnen D'hoore en Kopecky zich te moeien, maar meer dan een 4e plaats leverde dat niet op.

"Vierde worden is altijd een beetje zuur", zei Kopecky. "Podium was mooi geweest, maar als we kijken vanwaar we de voorbije twee jaar komen, mogen we hiermee tevreden zijn. We weten ook wat we moeten meenemen richting de Olympische Spelen. We beseffen dat er nog werk aan de winkel is. We moeten alle details bekijken, maar mogen wel hoopvol zijn richting Tokio. Jolien en ik hebben elkaar weer gevonden."

"We hebben het laten liggen in het begin", analyseerde Jolien D'hoore. "Het was toen echt een gekkenhuis. Echt gevaarlijk. Maar we zijn er doorgekomen en dat is positief. Op het einde deden we weer mee, terwijl een land als Australië naar huis is gereden. We moeten de positieve punten onthouden. We doen mee voor de top vijf, dat is het belangrijkste voor Tokio. En we zijn nu een beetje de underdog, een goede uitgangspositie."

Het goud ging naar Nederland met Amy Pieters en Kirsten Wild voor Frankrijk en Italië.