11:51

11 uur 51. Belgisch record voor de vrouwen. De Belgische vrouwen hebben in Minsk een nationaal record neergezet in de ploegenachtervolging. Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky klokten vrijdag af in 4'21"097. Daarmee waren ze bijna een seconde sneller dan het vorige record dat ze twee weken geleden neerzetten tijdens het EK in Apeldoorn. In het klassement eindigde het Belgische kwartet als 6e.