België sluit teleurstellend EK baanwielrennen af zonder medaille

Het Belgische record en de 5e plaats van de achtervolgingsploeg bij de vrouwen op de openingsdag in Apeldoorn deden het beste verhopen, maar daarna ging het alleen maar bergaf met de Belgen.

Terwijl gastland Nederland de ene (gouden) medaille na de andere opstapelde, deed België op geen enkel onderdeel mee om de medailles. De slotdag was hier geen uitzondering op.

Op de kilometer werden geen mirakels verwacht van Weemaes, maar ook op de ploegkoers kwamen de Belgen er niet aan te pas. Bij de vrouwen werd ex-wereldkampioene Kopecky niet gekoppeld aan de nog altijd maar halffitte D’hoore, maar wel aan Bossuyt. Hier en daar konden ze punten sprokkelen, maar niet genoeg om echt competitief te zijn.

Bij de mannen was het duo De Ketele/Ghys de titelverdediger, maar er bleek een vloek te rusten op de partner van De Ketele. Eerst moest Ghys in laatste instantie ziek afhaken, daarna kwam zijn vervanger Van den Bossche vroeg in de madison ten val. Hij kon nog wel voort, al zat een hoofdrol er voor de Belgen niet meer in. Net als bij de vrouwen ging het goud hier naar Denemarken.