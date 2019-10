Degrendele (5e) grijpt naast medaille op EK baanwielrennen

21:44 21 uur 44. Oranje feestje. De toeschouwers vieren feest, want Harrie Lavreysen is naar de Europese titel gesneld in de keirin bij de mannen. Matthijs Buchli maakte het Nederlandse feestje compleet met brons. Oranje feestje De toeschouwers vieren feest, want Harrie Lavreysen is naar de Europese titel gesneld in de keirin bij de mannen. Matthijs Buchli maakte het Nederlandse feestje compleet met brons.

21:32 21 uur 32. Degrendele strandt op 5e plaats in finale. Degrendele strandt op 5e plaats in finale

21:31 21 uur 31. Degrendele wordt 5e in de keirin. Geen medaille voor Nicky Degrendele. Onze landgenote reageerde meteen op een versnelling van de Nederlandse Braspennincx. Toen Degrendele wou opschuiven, vloog de Duitse Friedrich haar voorbij. Degrendele probeerde zich te positioneren, maar dook pas als 4e de slotronde in. Ze moest uiteindelijk vrede nemen met de 5e plaats. Goud was voor titelverdedigster Mathilde Gros. Degrendele wordt 5e in de keirin Geen medaille voor Nicky Degrendele. Onze landgenote reageerde meteen op een versnelling van de Nederlandse Braspennincx. Toen Degrendele wou opschuiven, vloog de Duitse Friedrich haar voorbij. Degrendele probeerde zich te positioneren, maar dook pas als 4e de slotronde in. Ze moest uiteindelijk vrede nemen met de 5e plaats. Goud was voor titelverdedigster Mathilde Gros.

21:29 21 uur 29. Degrendele straalt vertrouwen uit. Renaat Schotte. Degrendele straalt vertrouwen uit Renaat Schotte

21:23 21 uur 23. Degrendele is nu aan zet. De finalistes van de keirin staan klaar. Legt Nicky Degrendele een eerste medaille in het Belgische EK-mandje? Degrendele is nu aan zet De finalistes van de keirin staan klaar. Legt Nicky Degrendele een eerste medaille in het Belgische EK-mandje?

21:18 21 uur 18. Van Schip komt net tekort voor Europese titel in puntenkoers. Van Schip komt net tekort voor Europese titel in puntenkoers

21:17 21 uur 17. Coquard is Europees kampioen voor Van Schip. Wat een zinderende finale! Van Schip lanceert de sprint krachtig in zijn ultieme gooi naar goud. Maar Coquard glipt mee in zijn slipstream en gaat in de slotmeters op en over de thuisfavoriet. Goud voor Coquard, zilver voor Van Schip. Volikakis is bijzonder blij met zijn bronzen plak. Gerben Thijssen eindigt 11e. Coquard is Europees kampioen voor Van Schip Wat een zinderende finale! Van Schip lanceert de sprint krachtig in zijn ultieme gooi naar goud. Maar Coquard glipt mee in zijn slipstream en gaat in de slotmeters op en over de thuisfavoriet. Goud voor Coquard, zilver voor Van Schip. Volikakis is bijzonder blij met zijn bronzen plak. Gerben Thijssen eindigt 11e.

21:13 21 uur 13. Puntenkoers: Van Schip op 3 punten van Coquard. Van Schip is helemaal rondgegaan en nadert tot op 3 punten van leider Bryan Coquard. We zitten in de slotfase van de puntenkoers. Puntenkoers: Van Schip op 3 punten van Coquard Van Schip is helemaal rondgegaan en nadert tot op 3 punten van leider Bryan Coquard. We zitten in de slotfase van de puntenkoers.

21:06 21 uur 06. Op 20 rondes van het einde doet Jan-Willem Van Schip een gooi naar goud. Hij krijgt 2 gezellen mee, maar die steken voorlopig geen handje toe. Van Schip moet het allemaal alleen forceren. Op 20 rondes van het einde doet Jan-Willem Van Schip een gooi naar goud. Hij krijgt 2 gezellen mee, maar die steken voorlopig geen handje toe. Van Schip moet het allemaal alleen forceren.