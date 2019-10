Lindsay De Vylder sluit omnium af als 8e, Kopecky is 10e op EK

21:52

21 uur 52. De Vylder sluit omnium af als 8e. Lindsay De Vylder is als achtste geëindigd in de omnium. De 24-jarige Belg begon sterk als 6e in de scratch (op 21 deelnemers), zakte met een 11e plek in de temporace naar 10 en kon dat in de afvalling niet goedmaken. De Vylder liet zich halverwege verrassen, goed voor plaats 12. In de puntenkoers kwam hij er ook niet aan te pas, waardoor hij met 89 punten als 8e afsloot. De Europese titel ging naar vicewereldkampioen Benjamin Thomas uit Frankrijk. Thomas nam de leiding in de tempokoers en bouwde zijn voorsprong op de concurrentie verder uit in de afvalling en de puntenkoers. Met 173 punten had de wereldkampioen van 2017 een mooie voorsprong op de Deen Lasse Norman Hansen (163) en de Brit Oliver Wood (150). Olympisch kampioen Elia Viviani (123) werd 6e.