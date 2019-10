Zwakke 2e dag voor de Belgen op het EK baanwielrennen

21:44 21 uur 44. Favorieten maken het waar in ploegenachtervolging. Denemarken en Groot-Brittannië kapen de laatste 2 titels van deze avond weg. De Deense mannen waren in de vorige ronde dicht bij het wereldrecord gekomen in de ploegenachtervolging en hadden in de finale dan ook geen problemen met Italië. Bij de vrouwen ging de zege en het goud naar het Britse kwartet met onder meer Laura Kenny en Katie Archibald. Favorieten maken het waar in ploegenachtervolging Denemarken en Groot-Brittannië kapen de laatste 2 titels van deze avond weg. De Deense mannen waren in de vorige ronde dicht bij het wereldrecord gekomen in de ploegenachtervolging en hadden in de finale dan ook geen problemen met Italië. Bij de vrouwen ging de zege en het goud naar het Britse kwartet met onder meer Laura Kenny en Katie Archibald.

20:50 20 uur 50. Croket valt als eerste af op de afvalling.

20:41 20 uur 41. Wild wint afvalling, Croket valt als eerste af. Net als Jules Hesters gisteren had Julie Croket de bedenkelijke eer om als eerste af te vallen bij de afvalling, na nauwelijks 2 ronden. Thuisfavoriete Kirsten Wild veroverde het goud door de Britse Nelson (de winnares van de scratch) te verslaan in de slotsprint.

20:10 20 uur 10. Ontknoping van de scratch bij de mannen.

19:51 19 uur 51. Van den Bossche 10e, goud voor Mora Vedri . Fabio Van den Bossche heeft een alerte wedstrijd in de scratch niet kunnen bekronen met een medaille. In de finale wou of kon niemand het gat dichten naar de Spanjaard Mora Vedri, die zo zijn 2e Europese titel in dit onderdeel op zak steekt. In de sprint om zilver en brons kwam Van den Bossche niet meer in het stuk voor.

16:42 16 uur 42. Degrendele meteen out. Nicky Degrendele heeft opnieuw geen potten kunnen breken in het sprinttoernooi. De voormalige wereldkampioene keirin, haar favoriete onderdeel, vloog er meteen uit in de 1/16e finales, na een nipte nederlaag tegen de Spaanse Calvo Barbero.

