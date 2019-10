Belgisch record voor achtervolgingsvrouwen, EK-goud voor Viviani

Apeldoorn werd op een eerste topmoment getrakteerd in de afvalling bij de mannen, waar met Elia Viviani en Bryan Coquard de 2 favorieten overbleven voor de slotsprint. Viviani stak na de Europese titel op de weg, die hij ook al in Nederland veroverde, nu ook een Europese titel op de piste op zak. De kans is groot dat het niet zijn enige gouden medaille wordt op dit EK.

Voor Nederland begon het EK met een ontgoocheling, want Kirsten Wild zag een bijna zekere (gouden) medaille aan haar neus voorbijgaan in de scratch. De avond werd uiteindelijk toch nog afgesloten met het Wilhelmus, want de Nederlandse binken van de teamsprint maakten hun faam waar in een duel met Groot-Brittannië.