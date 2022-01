13:56

13 uur 56. Frankrijk boven. Hij mag dan wel aan een parttimejob als rallyrijder zijn begonnen, in de Monte Carlo is Sébastien Ogier gewoon van de partij, net als zijn landgenoot Sébastien Loeb. Samen wonnen ze de voorbije achttien jaar zeventien wereldtitels en vijftien keer de Monte Carlo. Tijdens de 2.29 km klassementsrit uitgetekend in de bergen nabij Monaco was Ogier een halve seconde sneller dan Loeb, die pas terug is van een succesvolle Dakar waarin hij twee etappes won en als tweede eindigde. Elfyn Evans, de kopman van Toyota, reed de derde tijd voor Thierry Neuville die de vierde tijd reed op 1,8 seconden van Ogier. Vanavond volgen de eerste klassementsritten. .