23:14

23 uur 14. Neuville moet achtervolgen na dag 1. Sébastien Ogier (Toyota) is uitstekend begonnen aan de rally van Monte Carlo. De Fransman won vanavond beide klassementsritten. Een andere Fransman met een rijkgevulde erelijst, Sébastien Loeb, is zijn naaste belager op 6 seconden. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kende een moeilijk begin van de rally. Hij taat 6e op 28"5 van leider Ogier. "De remmen waren iets beter dan in de 1e rit, maar het parcours was nogal hobbelig. Ik had geen vertrouwen in mijn auto", zei Neuville na afloop van de 2e etappe. .