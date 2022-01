18:22 18 uur 22. Wisselvallige Neuville klimt naar plek 4. Sébastien Loeb (Ford Puma) is na 2 dagen voorlopig de snelste van het pak in de Rally van Monte Carlo. De Fransman heeft een voorsprong van 9,9 seconden op zijn landgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris). De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris) is op 22 seconden derde, Thierry Neuville (Hyundai i20) op 47,8 seconden vierde. Loeb won vrijdagochtend drie ritten op rij en won vrijdagnamiddag nog een klassementsrit. Ogier startte slecht maar rechtte in de namiddag de rug met twee keer de tweede tijd en één snelste tijd. Tegelijkertijd vergrootte hij zijn voorsprong op Evans, die, net als Ogier vrijdagochtend, tijdens de tweede doortocht op Entrevaux iets te voorzichtig was. Neuville sloot de dag af met een tweede tijd, maar presteerde in de andere ritten onder de verwachtingen. De Belg is vierde en wordt op de hielen gezeten door Craig Breen (Ford Puma) en Ott Tänak (Hyundai i20), die op 3,4 en 7,0 volgen. Zaterdag krijgen de rijders vijf klassementsritten voorgeschoteld. Op zondag komen er daar nog eens vier bij. De 90e Rally van Monte Carlo eindigt zondagnamiddag. . Wisselvallige Neuville klimt naar plek 4 Sébastien Loeb (Ford Puma) is na 2 dagen voorlopig de snelste van het pak in de Rally van Monte Carlo. De Fransman heeft een voorsprong van 9,9 seconden op zijn landgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris). De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris) is op 22 seconden derde, Thierry Neuville (Hyundai i20) op 47,8 seconden vierde. Loeb won vrijdagochtend drie ritten op rij en won vrijdagnamiddag nog een klassementsrit. Ogier startte slecht maar rechtte in de namiddag de rug met twee keer de tweede tijd en één snelste tijd. Tegelijkertijd vergrootte hij zijn voorsprong op Evans, die, net als Ogier vrijdagochtend, tijdens de tweede doortocht op Entrevaux iets te voorzichtig was. Neuville sloot de dag af met een tweede tijd, maar presteerde in de andere ritten onder de verwachtingen. De Belg is vierde en wordt op de hielen gezeten door Craig Breen (Ford Puma) en Ott Tänak (Hyundai i20), die op 3,4 en 7,0 volgen. Zaterdag krijgen de rijders vijf klassementsritten voorgeschoteld. Op zondag komen er daar nog eens vier bij. De 90e Rally van Monte Carlo eindigt zondagnamiddag.

23:14 23 uur 14. Neuville moet achtervolgen na dag 1. Sébastien Ogier (Toyota) is uitstekend begonnen aan de rally van Monte Carlo. De Fransman won vanavond beide klassementsritten. Een andere Fransman met een rijkgevulde erelijst, Sébastien Loeb, is zijn naaste belager op 6 seconden. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kende een moeilijk begin van de rally. Hij taat 6e op 28"5 van leider Ogier. "De remmen waren iets beter dan in de 1e rit, maar het parcours was nogal hobbelig. Ik had geen vertrouwen in mijn auto", zei Neuville na afloop van de 2e etappe.



Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kende een moeilijk begin van de rally. Hij taat 6e op 28"5 van leider Ogier. "De remmen waren iets beter dan in de 1e rit, maar het parcours was nogal hobbelig. Ik had geen vertrouwen in mijn auto", zei Neuville na afloop van de 2e etappe.

13:56 13 uur 56. Frankrijk boven. Hij mag dan wel aan een parttimejob als rallyrijder zijn begonnen, in de Monte Carlo is Sébastien Ogier gewoon van de partij, net als zijn landgenoot Sébastien Loeb. Samen wonnen ze de voorbije achttien jaar zeventien wereldtitels en vijftien keer de Monte Carlo. Tijdens de 2.29 km klassementsrit uitgetekend in de bergen nabij Monaco was Ogier een halve seconde sneller dan Loeb, die pas terug is van een succesvolle Dakar waarin hij twee etappes won en als tweede eindigde. Elfyn Evans, de kopman van Toyota, reed de derde tijd voor Thierry Neuville die de vierde tijd reed op 1,8 seconden van Ogier. Vanavond volgen de eerste klassementsritten.