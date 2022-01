Ommekeer in Monte Carlo: Loeb wint na lekke band Ogier, Neuville is 6e

13:39 13 uur 39. Loeb-Ogier 8-8. Sébastien Loeb wint de rally van Monte Carlo een 8e keer, evenveel als Sébastien Ogier. Ogier was de beste in 2009, 2014-2019 en 2021. Loeb heerste er in 2003-2005, 2007-2008, 2012-2013. De 8 overwinningen zijn een record voor Monte Carlo. In 2020 won Thierry Neuville. . Loeb-Ogier 8-8 Sébastien Loeb wint de rally van Monte Carlo een 8e keer, evenveel als Sébastien Ogier. Ogier was de beste in 2009, 2014-2019 en 2021. Loeb heerste er in 2003-2005, 2007-2008, 2012-2013. De 8 overwinningen zijn een record voor Monte Carlo.



In 2020 won Thierry Neuville.

13:30 13 uur 30. Loeb (47) oudste rallywinnaar in WK. Sébastien Loeb, die op 26 februari zijn 48e verjaardag viert, is de oudste winnaar van een WK-rally. Hij pakt het record af van de Zweed Björn Waldegard, die 46 jaar en 5 maanden was toen hij in Kenia won in 1990. Loeb is 47 jaar, 10 maanden en 28 dagen. "Natuurlijk ben ik heel gelukkig. Ik verwachtte niet dat ik hier zo vooraan zou meestrijden, het was een geweldig gevecht", reageerde Loeb. Loeb won een 80e keer een WK-rally, er zit 20 jaar tussen zijn eerste (Duitsland in 2020) en vandaag, de 80e op 181 gereden WK-rally's. Zijn Franse corijdster Isabelle Galmiche is de eerste vrouw die mee op het hoogste WK-schavotje staat sinds de Italiaanse Fabrizia Pons, die met Piero Liatti in Monte Carlo won in 1997.



"Natuurlijk ben ik heel gelukkig. Ik verwachtte niet dat ik hier zo vooraan zou meestrijden, het was een geweldig gevecht", reageerde Loeb.



Loeb won een 80e keer een WK-rally, er zit 20 jaar tussen zijn eerste (Duitsland in 2020) en vandaag, de 80e op 181 gereden WK-rally's.



Zijn Franse corijdster Isabelle Galmiche is de eerste vrouw die mee op het hoogste WK-schavotje staat sinds de Italiaanse Fabrizia Pons, die met Piero Liatti in Monte Carlo won in 1997.

13:19 13 uur 19. Loeb haalt 8e Monte Carlo-zege binnen na pech Ogier. Sébastien Loeb (Ford) heeft in de afsluitende powerstage de eindwinst niet meer weggeven. De 47-jarige Fransman was in de voorlaatste rit aan de leiding gekomen, omdat de zegezekere leider Sébastien Ogier (Toyota) lek reed en meer dan een halve minuut verloor. De slotrit was voor de Fin Kalle Rovanperä (Toyota), die Elfyn Evans (Toyota) op 8 tienden en Thierry Neuville (Hyundai) op 2,5 seconden hield. Loeb eindigde 4 met 1 seconde voorsprong op wereldkampioen Ogier. Loeb won voor de 8e keer in Monte Carlo. Hij is de oudste winnaar van een WK-rally. De 9-voudige wereldkampioen reed zijn eerste WK-rally sinds 2020. Hij wil dit jaar graag nog meer rally's rijden, maar het is nog niet zeker welke en voor welk team.



De slotrit was voor de Fin Kalle Rovanperä (Toyota), die Elfyn Evans (Toyota) op 8 tienden en Thierry Neuville (Hyundai) op 2,5 seconden hield. Loeb eindigde 4 met 1 seconde voorsprong op wereldkampioen Ogier.



Loeb won voor de 8e keer in Monte Carlo. Hij is de oudste winnaar van een WK-rally. De 9-voudige wereldkampioen reed zijn eerste WK-rally sinds 2020. Hij wil dit jaar graag nog meer rally's rijden, maar het is nog niet zeker welke en voor welk team.

12:47 12 uur 47. Loeb pakt leiding na lekke band Ogier, Neuville wint rit. Drama vanochtend in Monte Carlo, waar Sébastien Ogier (Toyota Yaris) in de voorlaatste rit door een lekke band zijn verwachte zege alsnog zag wegglippen. Landgenoot Sébastien Loeb (Ford Puma) profiteerde en ging de powerstage in als leider met 9,5 seconden voorsprong op Ogier, die een dikke halve minuut verloor. Ogier leek op weg naar een 9e zege in Monte Carlo, maar het wordt nu wellicht een 8e voor Loeb. De 47-jarige Fransman doet voor het eerst in een jaar nog eens mee in het WK rally. De 9-voudige wereldkampioen wil graag meer WK-rally's rijden, maar dat is nog niet zeker. Thierry Neuville begint als 6e aan de powerstage. Onze landgenoot won vanochtend rit 15, dat was zijn eerste van het jaar en ook de eerste voor Hyundai. De lekke banden kunnen een gevolg zijn van het beperkt aantal banden die de rijders ter beschikking hebben. Bij die bandenvoorraad zijn sneeuw- en nagelbanden, die haast niet gebruikt werden. Omdat er geen sneeuw en ijs was, moesten de deelnemers het dus doen met een beperkte voorraad zachte en heel zachte banden.



Ogier leek op weg naar een 9e zege in Monte Carlo, maar het wordt nu wellicht een 8e voor Loeb. De 47-jarige Fransman doet voor het eerst in een jaar nog eens mee in het WK rally. De 9-voudige wereldkampioen wil graag meer WK-rally's rijden, maar dat is nog niet zeker.



Thierry Neuville begint als 6e aan de powerstage. Onze landgenoot won vanochtend rit 15, dat was zijn eerste van het jaar en ook de eerste voor Hyundai.



De lekke banden kunnen een gevolg zijn van het beperkt aantal banden die de rijders ter beschikking hebben. Bij die bandenvoorraad zijn sneeuw- en nagelbanden, die haast niet gebruikt werden. Omdat er geen sneeuw en ijs was, moesten de deelnemers het dus doen met een beperkte voorraad zachte en heel zachte banden.

17:00 17 uur . We hadden het probleem opgelost voor de slotrit, maar in de laatste 3km begaf de demper het opnieuw. . Thierry Neuville na dag 3.

16:51 16 uur 51. Neuville zakt weg door mechanisch probleem. Thierry Neuville heeft er geen goede derde dag opzitten in Monaco. Een probleem aan de schokdemper van zijn Hyundai zorgde ervoor dat hij zijn kansen niet kon verdedigen. In de vijf ritten moest hij terrein prijsgeven, hij sluit dag 3 in Monte Carlo af op de zesde plaats, op bijna acht minuten van de leider. Een geluk bij een ongeluk voor Neuville was de baaldag van concurrenten als Tänak, Evans en Katsuta. Die leider is Sébastien Ogier. De Fransman begon in zijn Toyota als tweede aan de dag, maar snelde na een uitstekende dag naar plek 1 in de stand. Sébastien Loeb (Ford) is tweede op 21,1 seconden, Craig Breen (Ford) derde op 1'26.

18:22 18 uur 22. Wisselvallige Neuville klimt naar plek 4. Sébastien Loeb (Ford Puma) is na 2 dagen voorlopig de snelste van het pak in de Rally van Monte Carlo. De Fransman heeft een voorsprong van 9,9 seconden op zijn landgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris). De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris) is op 22 seconden derde, Thierry Neuville (Hyundai i20) op 47,8 seconden vierde. Loeb won vrijdagochtend drie ritten op rij en won vrijdagnamiddag nog een klassementsrit. Ogier startte slecht maar rechtte in de namiddag de rug met twee keer de tweede tijd en één snelste tijd. Tegelijkertijd vergrootte hij zijn voorsprong op Evans, die, net als Ogier vrijdagochtend, tijdens de tweede doortocht op Entrevaux iets te voorzichtig was. Neuville sloot de dag af met een tweede tijd, maar presteerde in de andere ritten onder de verwachtingen. De Belg is vierde en wordt op de hielen gezeten door Craig Breen (Ford Puma) en Ott Tänak (Hyundai i20), die op 3,4 en 7,0 volgen. Zaterdag krijgen de rijders vijf klassementsritten voorgeschoteld. Op zondag komen er daar nog eens vier bij. De 90e Rally van Monte Carlo eindigt zondagnamiddag.

23:14 23 uur 14. Neuville moet achtervolgen na dag 1. Sébastien Ogier (Toyota) is uitstekend begonnen aan de rally van Monte Carlo. De Fransman won vanavond beide klassementsritten. Een andere Fransman met een rijkgevulde erelijst, Sébastien Loeb, is zijn naaste belager op 6 seconden. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kende een moeilijk begin van de rally. Hij taat 6e op 28"5 van leider Ogier. "De remmen waren iets beter dan in de 1e rit, maar het parcours was nogal hobbelig. Ik had geen vertrouwen in mijn auto", zei Neuville na afloop van de 2e etappe.



Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) kende een moeilijk begin van de rally. Hij taat 6e op 28"5 van leider Ogier. "De remmen waren iets beter dan in de 1e rit, maar het parcours was nogal hobbelig. Ik had geen vertrouwen in mijn auto", zei Neuville na afloop van de 2e etappe.

13:56 13 uur 56. Frankrijk boven. Hij mag dan wel aan een parttimejob als rallyrijder zijn begonnen, in de Monte Carlo is Sébastien Ogier gewoon van de partij, net als zijn landgenoot Sébastien Loeb. Samen wonnen ze de voorbije achttien jaar zeventien wereldtitels en vijftien keer de Monte Carlo. Tijdens de 2.29 km klassementsrit uitgetekend in de bergen nabij Monaco was Ogier een halve seconde sneller dan Loeb, die pas terug is van een succesvolle Dakar waarin hij twee etappes won en als tweede eindigde. Elfyn Evans, de kopman van Toyota, reed de derde tijd voor Thierry Neuville die de vierde tijd reed op 1,8 seconden van Ogier. Vanavond volgen de eerste klassementsritten.