09 uur 56. Geen Mazepin aan de start. Nikita Mazepin mist de laatste race van het seizoen. De rijder van Haas blijft aan de kant na een positieve coronatest. De Rus staat laatste in de WK-tussenstand. De twee tenoren zullen er niet om malen want Mazepin komt zelden in het stuk voor dit seizoen. Hoewel, hij is wel regelmatig betrokken bij ongevallen en kreeg daarom in zijn eerste seizoen de spottende bijnaam Mazespin. .