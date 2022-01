Dakar: Loeb knabbelt aan achterstand, De Mévius wint in SSV3-klasse

16:15 16 uur 15. De Mévius wint zijn eerste rit in de Dakar. Guillaume de Mévius (OT3) heeft na de tegenslagen van de voorbije dagen mentale weerbaarheid getoond door de tweede etappe te winnen. De Mévius, die helemaal achteraan moest starten, passeerde aan elk waypoint als eerste en was bij aankomst 4'18" sneller dan Francisco Lopez Contardo. . De Mévius wint zijn eerste rit in de Dakar Guillaume de Mévius (OT3) heeft na de tegenslagen van de voorbije dagen mentale weerbaarheid getoond door de tweede etappe te winnen. De Mévius, die helemaal achteraan moest starten, passeerde aan elk waypoint als eerste en was bij aankomst 4'18" sneller dan Francisco Lopez Contardo.



16:14 16 uur 14. Guillaume de Mévius in actie

12:26 12 uur 26. Bij de motoren was de zege voor de Spanjaard Joan Barreda (Honda), die zondag nog ruim 40 minuten had verloren. In de stand klimt hij van de 17e naar de 10e plaats. De Britse nummer 2 Sam Sunderland neemt in het algemene klassement de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders (KTM) die bijna 25 minuten verloor. Debutant Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 39e en beste Belg.



De Britse nummer 2 Sam Sunderland neemt in het algemene klassement de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders (KTM) die bijna 25 minuten verloor. Debutant Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 39e en beste Belg.

12:20 12 uur 20. Loeb wint 2e etappe. De Fransman Sébastien Loeb (47) heeft de 2e etappe van de Dakar-rally gewonnen. In een special van 338 kilometer tussen Ha'il en al-Qaisumah was de 9-voudige wereldkampioen rally 3'28" sneller dan leider Nasser al-Attiyah (Toyota). Loeb (Prodrive) blijft in het klassement wel op de 2e plek, op 9'16" van al-Attiyah. "Het was een goed en zichtbaar parcours", zei Loeb. "Beetje bij beetje kon ik meer voorsprong nemen."



Loeb (Prodrive) blijft in het klassement wel op de 2e plek, op 9'16" van al-Attiyah. "Het was een goed en zichtbaar parcours", zei Loeb. "Beetje bij beetje kon ik meer voorsprong nemen."

10:32 10 uur 32. Kruis over tweede etappe voor Wauters. Al meteen slecht nieuws voor Koen Wauters in de Dakar-rally. Door de hevige regenval van gisteren is de tweede etappe van de Dakar Classic geannuleerd. De tweede etappe in de reguliere Dakar is wel van start gegaan. "Het parcours, dat parallel aan het parcours van de Dakar is uitgezet, loopt door zones die ontoegankelijk zijn, in tegenstelling tot de race voor moderne voertuigen die aan de gang is", klinkt het bij de organisatie. "We zijn deze ochtend samen met de motards vertrokken in het bivak. Toen zij afsloegen moesten wij nog 180 km verder naar de start van onze etappe", zegt Koen Wauters. "Alle deelnemers aan de Dakar Classic werden samengebracht op een open plek in de woestijn. Daar werd een geïmproviseerde briefing gehouden. Op sommige plaatsen staat het water een meter hoog. Er is geen doorkomen aan. We rijden in groepen van 15 en onder politiebegeleiding richting bivak."

"Het parcours, dat parallel aan het parcours van de Dakar is uitgezet, loopt door zones die ontoegankelijk zijn, in tegenstelling tot de race voor moderne voertuigen die aan de gang is", klinkt het bij de organisatie.

"We zijn deze ochtend samen met de motards vertrokken in het bivak. Toen zij afsloegen moesten wij nog 180 km verder naar de start van onze etappe", zegt Koen Wauters. "Alle deelnemers aan de Dakar Classic werden samengebracht op een open plek in de woestijn. Daar werd een geïmproviseerde briefing gehouden. Op sommige plaatsen staat het water een meter hoog. Er is geen doorkomen aan. We rijden in groepen van 15 en onder politiebegeleiding richting bivak."

03-01-2022 13:08 13 uur 08. Peterhansel kan nieuwe zege op zijn buik schrijven. Stéphane Peterhansel is de verliezer geworden van de eerste echte dag van de Dakar 2022. De Fransman, meervoudig winnaar bij de auto's en de motoren, moest urenlang wachten op hulp na problemen met zijn achterwiel. Nasser Al-Attiyah profiteerde optimaal van de problemen van zijn concurrent, door beide ritten op zondag te winnen, concurrenten als Sainz, Loeb en De Villiers achter zich latend. Bij de motoren lijkt het een duel te worden tussen de Australiër Daniel Sanders (die ook beide ritten won) en de Chileen Pablo Quintanilla. De rest van het veld volgt al op ruime afstand.



Nasser Al-Attiyah profiteerde optimaal van de problemen van zijn concurrent, door beide ritten op zondag te winnen, concurrenten als Sainz, Loeb en De Villiers achter zich latend.



Bij de motoren lijkt het een duel te worden tussen de Australiër Daniel Sanders (die ook beide ritten won) en de Chileen Pablo Quintanilla. De rest van het veld volgt al op ruime afstand.

02-01-2022 11:26 11 uur 26. Al-Attiyah op de afspraak. Drievoudig winnaar Nasser Al-Attiyah heeft in zijn Toyota de proloog van de Dakar 2022 gewonnen. Hij bleef als enige onder de 11 minuten over het parcours van 19 kilometer. De Spanjaard Carlos Sainz eindigde op de tweede plaats, andere favorieten als Sébastien Loeb, Nani Roma en Giniel de Villiers finishten niet veel verder. Bij de motoren ging de zege naar de Australiër Daniel Sanders. De proloog in Dakar geldt als kwalificatie om de startvolgorde te bepalen voor de eerste échte etappe, die morgen op gang wordt gevlagd.



De proloog in Dakar geldt als kwalificatie om de startvolgorde te bepalen voor de eerste échte etappe, die morgen op gang wordt gevlagd.

11:25 11 uur 25. Wat deden de Belgen? Met een 4e plaats in de LW Proto-klasse zorgde Guillaume de Mévius voor het meest opmerkelijke Belgische resultaat in de proloog. Bij de auto's was Alexandre Leroy de snelste Belg, met een 38e plaats, terwijl Jérôme Martiny bij de motoren beslag legde op de 41e plaats.

01-01-2022 12:06 12 uur 06. Geen Dakar voor Tom Colsoul na positieve coronatest. Tom Colsoul heeft de voorbije dagen enkele keren positief getest op het coronavirus en mag morgen niet van start gaan in de Dakar. Colsoul mist zo zijn zeventiende Dakar. Samen met Guillaume de Mévius had hij zich de voorbije weken intensief voorbereid en het duo behoorde tot de outsiders voor de eindzege. "Dit is een heel harde noot. Noem het gerust mijn grootste ontgoocheling van mijn Dakar-carrière", zegt Colsoul. "Het besef zal straks komen wanneer mijn vrienden aan het rijden zijn en ik naar huis moet. Ik ben positief, maar ben niet ziek. Toen ik gisteren opnieuw getest werd, had ik er vertrouwen in. Ik kon bij wijze van spreken een volledige voetbalmatch spelen. Niet dus." "Het is gewoon zo zonde dat ik een volledig jaar gewerkt heb en nu niet kan deelnemen. We zouden ook starten zonder druk en zonder verwachtingen. Maar ik kan je zeggen, we hadden kunnen verrassen. Het zijn heel veel kletsen in mijn gezicht. Kletsen die nog even pijn gaan doen." De opgave van Tom Colsoul betekent niet het eindpunt voor De Mevius. Hij gaat van start met een andere copiloot. Wie dat is, wordt later op de dag bekendgemaakt.



"Dit is een heel harde noot. Noem het gerust mijn grootste ontgoocheling van mijn Dakar-carrière", zegt Colsoul. "Het besef zal straks komen wanneer mijn vrienden aan het rijden zijn en ik naar huis moet. Ik ben positief, maar ben niet ziek. Toen ik gisteren opnieuw getest werd, had ik er vertrouwen in. Ik kon bij wijze van spreken een volledige voetbalmatch spelen. Niet dus."



"Het is gewoon zo zonde dat ik een volledig jaar gewerkt heb en nu niet kan deelnemen. We zouden ook starten zonder druk en zonder verwachtingen. Maar ik kan je zeggen, we hadden kunnen verrassen. Het zijn heel veel kletsen in mijn gezicht. Kletsen die nog even pijn gaan doen."



De opgave van Tom Colsoul betekent niet het eindpunt voor De Mevius. Hij gaat van start met een andere copiloot. Wie dat is, wordt later op de dag bekendgemaakt.

