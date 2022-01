Dakar: Ekström boekt 1e zege, Loeb nadert nog wat, Sunderland leidt weer bij motoren

12:55 12 uur 55. Zweed Ekström winnt voor het eerst, problemen voor koploper Al-Attiyah. De Zweed Mattias Ekström heeft met zijn Audi voor het eerst een dagzege mogen vieren in de Dakar. Hij was de beste na een chronorit van 395 km tussen Al Dawadimi en Wadi ad Dawasir. De Fransman Stéphane Peterhansel (Audi) had 49 seconden achterstand, op 3'08" was Sebastien Loeb (met zijn Belgische corijder Fabian Lurquin) in een Bahrain Raid Xtreme derde. De negenvoudige rallykampioen knabbelde opnieuw 8 minuten van zijn achterstand op de Qatarese leider Nasser al-Attiyah (Toyota). Die kende vandaag pech met zijn differentieel en eindigde 11e, maar leidt wel nog met bijna 38 minuten. Op de vierde plaats in de daguitslag eindigde nog een Audi met Carlos Sainz, op 3'11". De Zuid-Afrikaan Henk Lategan bleef als 5e ook in de buurt op 3'20". . Zweed Ekström winnt voor het eerst, problemen voor koploper Al-Attiyah De Zweed Mattias Ekström heeft met zijn Audi voor het eerst een dagzege mogen vieren in de Dakar. Hij was de beste na een chronorit van 395 km tussen Al Dawadimi en Wadi ad Dawasir. De Fransman Stéphane Peterhansel (Audi) had 49 seconden achterstand, op 3'08" was Sebastien Loeb (met zijn Belgische corijder Fabian Lurquin) in een Bahrain Raid Xtreme derde.



De negenvoudige rallykampioen knabbelde opnieuw 8 minuten van zijn achterstand op de Qatarese leider Nasser al-Attiyah (Toyota). Die kende vandaag pech met zijn differentieel en eindigde 11e, maar leidt wel nog met bijna 38 minuten.



Op de vierde plaats in de daguitslag eindigde nog een Audi met Carlos Sainz, op 3'11". De Zuid-Afrikaan Henk Lategan bleef als 5e ook in de buurt op 3'20".





12:49 12 uur 49. Sam Sunderland herovert leiding bij motoren. Gisteren was maar een accident de parcours, zo blijkt, voor Sam Sunderland (KTM). De Britse motard won de 8e rit in de Dakar en heeft de leiding die hij gisteren verloor weer te pakken. Sunderland was 2'53" sneller dan Pablo Quintanilla (Honda). Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde op 4'11". De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), die aan de leiding stond, werd tiende op 10'21" en zakt in de stand naar de derde plaats. Alles bij elkaar genomen is het Sunderlands zesde dag als leider in deze Dakar. Met Walkner op 3'45", Van Beveren op 4'43" en Quintanilla op 5'30" blijft de top vier erg aan elkaar gewaagd. Jerome Martiny (Husqvarna) was als 36e andermaal de beste Belg bij de motoren. In de stand is Martiny na afloop van rit 8 35e.



Sunderland was 2'53" sneller dan Pablo Quintanilla (Honda). Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde op 4'11". De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), die aan de leiding stond, werd tiende op 10'21" en zakt in de stand naar de derde plaats.



Alles bij elkaar genomen is het Sunderlands zesde dag als leider in deze Dakar. Met Walkner op 3'45", Van Beveren op 4'43" en Quintanilla op 5'30" blijft de top vier erg aan elkaar gewaagd.



Jerome Martiny (Husqvarna) was als 36e andermaal de beste Belg bij de motoren. In de stand is Martiny na afloop van rit 8 35e.

10-01-2022 14:38 14 uur 38. Dominante Loeb in 7e etappe. Bij de auto's blijft Sébastien Loeb aanvallen. De Fransman vreesde pech in de slotkilometers, maar moest zijn etappezege niet meer uit handen geven. Loeb won voor Nasser al-Attiyah, Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel. Hij knabbelt ook aan zijn achterstand, maar voor leider Al-Attiyah lijkt er nog altijd geen vuiltje aan de lucht.

12:08 12 uur 08. 12:05 12 uur 05. Wissel van de wacht bij de motoren. De Chileen Jose Cornejo Florimo heeft op zijn Honda de zondagsrit in deze Dakar gewonnen. De koppositie is nu in handen van de Fransman Adrien Van Beveren. Koploper Sam Sunderland en nummer twee Matthias Walkner verspeelden veel tijd. Kevin Benavides, winnaar van vorig jaar, sluipt de top 3 binnen. Geen Daniel Sanders (KTM) meer aan de start van de zevende etappe op zondag. Op weg naar de start van de etappe is de Britse winnaar van de proloog en de eerste en zesde etappe gecrasht. Sanders zou daarbij gewond geraakt zijn aan de linkerarm. Hij werd intussen overgebracht naar het ziekenhuis. In de stand stond Sanders op de derde plaats.



09-01-2022 17:10 17 uur 10. Sanders kruipt dichter bij Sunderland. De ingekorte zesde etappe is bij de motorrijders uiteindelijk gewonnen door Daniel Sanders (KTM). Hij was na 101km 2'26" sneller dan leider Sam Sunderland.

16:09 16 uur 09. 11:59 11 uur 59. Etappe motoren stilgelegd. De zesde Dakaretappe bij de motoren en quads is na 101 km stopgezet. Door de verslechtering van het parcours en de recente hevige regenval greep de wedstrijdleiding in. "We rijden op de proef die gisteren door de wagens en vrachtwagens werd gereden. Het is echt levensgevaarlijk. De helikopters vliegen hier af en aan", zegt onze landgenoot Mathieu Liebaert (KTM). Mikael Despontin (KTM) begreep de beslissing niet. "Er was nog voldoende plaats naast de sporen om te rijden. Dit is hier geen MotoGP hè. Op sommige plaatsen kon je inderdaad niet snel rijden, dan moet je anticiperen en je rijstijl aanpassen."



Mikael Despontin (KTM) begreep de beslissing niet. "Er was nog voldoende plaats naast de sporen om te rijden. Dit is hier geen MotoGP hè. Op sommige plaatsen kon je inderdaad niet snel rijden, maar dan moet je anticiperen en je rijstijl aanpassen."

08-01-2022 11:54 11 uur 54. Terranova maakt einde aan zegedroogte. De Argentijn Orlando Terranova heeft voor het eerst sinds 2015 nog eens een etappe in de Dakar-rally gewonnen. Hij kwam na ruim drie uur binnen in hoofdstad Riyad en was ruim een minuut sneller dan de Zweed Mattias Ekstrom en Yazeed Al Rajhi. Klassementsleider Nasser Al-Attiyah hoefde zich geen zorgen te maken met zijn tiende plek, want dichtste belager Sébastien Loeb had een zeer slechte dag en volgt nu al op ruim 50 minuten.



Klassementsleider Nasser Al-Attiyah hoefde zich geen zorgen te maken met zijn tiende plek, want dichtste belager Sébastien Loeb had een zeer slechte dag en volgt nu al op ruim 50 minuten.

07-01-2022 13:52 13 uur 52. Bij de motoren ging de zege naar de Australiër Toby Price (KTM). Price was 4'14" sneller dan de Italiaan Danilo Petrucci. Sam Sunderland (KTM) eindigde als 13e maar blijft wel leider. De wedstrijd bij de motoren, quads en de Dakar Classic is intussen vanwege veiligheidsredenen stilgelegd na de mobilisatie van alle medische vliegtuigen. Volgens de Belgische motorrijder Mikael Despontin (KTM) gaat het om een zandstorm waardoor de zichtbaarheid uiterst beperkt is.

De wedstrijd bij de motoren, quads en de Dakar Classic is intussen vanwege veiligheidsredenen stilgelegd na de mobilisatie van alle medische vliegtuigen. Volgens de Belgische motorrijder Mikael Despontin (KTM) gaat het om een zandstorm waardoor de zichtbaarheid uiterst beperkt is.

13:51 13 uur 51. 13:44 13 uur 44. Zege voor Lategan, audi's in de problemen. De 5e etappe was een kolfje naar de hand van Henk Lategan in zijn Toyota. De Zuid-Afrikaan ging Sébastien Loeb en zijn Belgische copiloot vooraf. Het verschil bij aankomst was 1'58". Het is voor Lategan zijn allereerste ritzege in de Dakar-rally. De zege kwam er vandaag wel niet helemaal zonder slag of stoot want Lategan had te kampen met een nukkige deur die telkens openging. In het klassement pakte Loeb bijna 3 minuten terug op leider Nasser Al-Attiyah, die als 8e finishte. Maar Al-Attiyah heeft wel nog steeds ruim een halfuur voorsprong. De Audi's blijven intussen op de sukkel. Na 201 kilometer moest Carlos Sainz stoppen met een kapotte schokdemper. Hij reed op dat moment in 5e positie. Een uur later kwam Peterhansel ter plaatse en die gaf een onderdeel aan Sainz waarna die een herstelling kon uitvoeren. Een opmerkelijke daad van de Fransman, wiens eindklassement toch al verloren is, want op het moment dat Peterhansel bij Sainz stopte reed hij aan de leiding.

Het is voor Lategan zijn allereerste ritzege in de Dakar-rally. De zege kwam er vandaag wel niet helemaal zonder slag of stoot want Lategan had te kampen met een nukkige deur die telkens openging.

In het klassement pakte Loeb bijna 3 minuten terug op leider Nasser Al-Attiyah, die als 8e finishte. Maar Al-Attiyah heeft wel nog steeds ruim een halfuur voorsprong.

De Audi's blijven intussen op de sukkel. Na 201 kilometer moest Carlos Sainz stoppen met een kapotte schokdemper. Hij reed op dat moment in 5e positie. Een uur later kwam Peterhansel ter plaatse en die gaf een onderdeel aan Sainz waarna die een herstelling kon uitvoeren. Een opmerkelijke daad van de Fransman, wiens eindklassement toch al verloren is, want op het moment dat Peterhansel bij Sainz stopte reed hij aan de leiding.

06-01-2022 14:53 14 uur 53. Al-Attiyah breidt zijn voorsprong uit. Nasser Al-Attiyah heeft de 4e etappe gewonnen, mede dankzij een tijdstraf voor de Saudiër Yazeed Al Rajhi. Al-Attiyah loopt zo opnieuw 25 seconden uit op Sébastien Loeb, die zijn naaste belager blijft in het klassement.