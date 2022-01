Dakar: Al-Attiyah deelt al tikken uit, titelverdediger Peterhansel meteen uitgeschakeld

12:06

12 uur 06. Geen Dakar voor Tom Colsoul na positieve coronatest. Tom Colsoul heeft de voorbije dagen enkele keren positief getest op het coronavirus en mag morgen niet van start gaan in de Dakar. Colsoul mist zo zijn zeventiende Dakar. Samen met Guillaume de Mévius had hij zich de voorbije weken intensief voorbereid en het duo behoorde tot de outsiders voor de eindzege. "Dit is een heel harde noot. Noem het gerust mijn grootste ontgoocheling van mijn Dakar-carrière", zegt Colsoul. "Het besef zal straks komen wanneer mijn vrienden aan het rijden zijn en ik naar huis moet. Ik ben positief, maar ben niet ziek. Toen ik gisteren opnieuw getest werd, had ik er vertrouwen in. Ik kon bij wijze van spreken een volledige voetbalmatch spelen. Niet dus." "Het is gewoon zo zonde dat ik een volledig jaar gewerkt heb en nu niet kan deelnemen. We zouden ook starten zonder druk en zonder verwachtingen. Maar ik kan je zeggen, we hadden kunnen verrassen. Het zijn heel veel kletsen in mijn gezicht. Kletsen die nog even pijn gaan doen." De opgave van Tom Colsoul betekent niet het eindpunt voor De Mevius. Hij gaat van start met een andere copiloot. Wie dat is, wordt later op de dag bekendgemaakt. .