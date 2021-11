LIVE GP F1 van Mexico: Verstappen houdt Hamilton zonder problemen af

20:47 20 uur 47. Red Bull bestudeert de tijden van Hamilton. Zij roepen Perez en Verstappen nog niet binnen. . Red Bull bestudeert de tijden van Hamilton. Zij roepen Perez en Verstappen nog niet binnen.

20:45 20 uur 45. Pitstop Hamilton. Er is beweging in de pitstraat: in de 30e ronde haalt Hamilton zijn harde banden op. Hij belandt net tussen de Ferrari's, wat niet ideaal is.

20:42 20 uur 42. Red Bull kan natuurlijk nog een beetje pokeren met nummer 3 Perez, die met een gokje of een gewaagde strategie Hamilton kan proberen te nekken. Maar of ze dat risico willen lopen in de thuisrace van de Mexicaan...

20:41 20 uur 41. We mogen niet negatief zijn, maar deze race is voorlopig een mager beestje door de superioriteit van Verstappen. Het gevecht tussen Ricciardo en Bottas voor de 11e positie zuigt zowat de meeste aandacht op. Dat zegt genoeg.

20:38 20 uur 38. Verstappen straalt controle uit en bouwt zijn voorsprong uit tot ruim 8 seconden. Hamilton houdt zich vooral bezig met Perez. "Ik rijd niet weg van hem", sakkert hij over de druk van Verstappens ploegmaat. Dat kloofje blijft nu al een eeuwigheid een drietal seconden.



"Ik rijd niet weg van hem", sakkert hij over de druk van Verstappens ploegmaat. Dat kloofje blijft nu al een eeuwigheid een drietal seconden.

20:37 20 uur 37. Deze Red Bull-jongens zijn gewoon te snel voor ons. . Lewis Hamilton (Mercedes) lijkt de strijdbijl al te begraven.

20:36 20 uur 36. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar we zitten al een tijdje in een wak. De start was spectaculair, maar sinds die schermutselingen is de situatie bevroren.

20:31 20 uur 31. Perez slaagt er niet in om onder de achtervleugel van Hamilton te kruipen. De race- en WK-leider toont zich intussen tevreden over de status van zijn banden.

20:31 20 uur 31. Stand van zaken na 20 van 71 ronden. Hoe liggen de kaarten? Max Verstappen nam beide Mercedessen meteen te grazen en voor de WK-jagers werd het een kleine puinhoop na een spin van Valtteri Bottas. Ook na de passage van de safety car is Verstappen vooralsnog ongenaakbaar. Lewis Hamilton toert als tweede rond, maar wordt opgejaagd door Sergio Perez.

20:29 20 uur 29. Verstappen Hamilton op 6"173 Perez op 8"384

Hamilton op 6"173

Perez op 8"384

20:28 20 uur 28. Het verval bij Hamilton wordt bevestigd door de tijden van Perez: de thuisrijder kruipt duidelijk dichter. Hoe hard durft de Brit te verdedigen?

20:24 20 uur 24. Hamilton kaart aan dat de slijtage van zijn banden erg snel oploopt. Dringt een vrij snelle wissel zich op? Waarschijnlijk zal Red Bull zijn strategie laten bepalen door de grillen van Mercedes.

20:24 20 uur 24. Top 10 na 14/71 ronden. Verstappen, Hamilton, Perez, Gasly, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Vettel, Raikkonen en Alonso.

20:22 20 uur 22. Opvallend: op hun harde band maken ook Ricciardo en Bottas, de slachtoffers van het gehakketak in de eerste bochten, amper iets goed. We spotten hen op de 16e en 17e stek.

20:20 20 uur 20. Hamilton probeert de achterstand te stabiliseren. In zijn achteruitkijkspiegel wordt de Red Bull van Perez steeds kleiner. Die bedreiging ebt dus ook wat weg.

20:17 20 uur 17. We zien voorlopig amper inhaalmanoeuvres in Mexico City. Verstappen wint nog elke ronde een tikje ten opzichte van Hamilton tot ongeveer 3 seconden.

20:15 20 uur 15.

20:15 20 uur 15. Verstappen rijdt zachtjesaan weg van Hamilton. Red Bull bewijst voorlopig dat het superieur is. Hamilton zit in de sandwich.

20:13 20 uur 13. Van DRS'en is momenteel geen sprake voor Hamilton. Verstappen zit in een Mexicaanse zetel. En de arme Bottas, hij draait rond als 18e na zijn spin bij de eerste hindernis.