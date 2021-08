Max Verstappen begint met nieuwe motor in GP van Hongarije

14:50 14 uur 50. Wat kan Ferrari? Ferrari, dat uitstekend presteerde in Monaco, werd ook vooraan verwacht in Hongarije. Maar dat viel tegen voor de Italiaanse renstal: Carlos Sainz crashte in Q2, Leclerc werd heel nipt geklopt door Gasly en Norris. Een verschil van amper 0.013 seconden. Is het in de race ook zo spannend? . Wat kan Ferrari? Ferrari, dat uitstekend presteerde in Monaco, werd ook vooraan verwacht in Hongarije. Maar dat viel tegen voor de Italiaanse renstal: Carlos Sainz crashte in Q2, Leclerc werd heel nipt geklopt door Gasly en Norris. Een verschil van amper 0.013 seconden. Is het in de race ook zo spannend?

14:48 14 uur 48. Het druppelt nog steeds boven de Hungaroring. Je ziet de twijfel op de gezichten van de mecaniciens: op welke banden moeten we van start gaan? . Het druppelt nog steeds boven de Hungaroring. Je ziet de twijfel op de gezichten van de mecaniciens: op welke banden moeten we van start gaan?

14:46 14 uur 46.

14:46 14 uur 46. Lewis Hamilton kon gisteren zijn eerste polepositie veroveren in 7 races. De Britse wereldkampioen heeft duidelijk een boost gekregen na zijn overwinning in Groot-Brittannië. . Lewis Hamilton kon gisteren zijn eerste polepositie veroveren in 7 races. De Britse wereldkampioen heeft duidelijk een boost gekregen na zijn overwinning in Groot-Brittannië.

14:38 14 uur 38. Regen in Hongarije. Niet alleen in België is het druilerig weer, ook in Hongarije. Gisteren liep de temperatuur van het asfalt nog op tot 60 °C, vandaag regent het. Dat zal de bandenstrategie van de ploegen duchtig in de war sturen. Moeten ze beginnen met regenbanden? . Regen in Hongarije Niet alleen in België is het druilerig weer, ook in Hongarije. Gisteren liep de temperatuur van het asfalt nog op tot 60 °C, vandaag regent het. Dat zal de bandenstrategie van de ploegen duchtig in de war sturen. Moeten ze beginnen met regenbanden?

14:36 14 uur 36.

14:14 14 uur 14. Terug naar waar het begon. In 2013 reed Lewis Hamilton zijn eerste seizoen voor Mercedes. In Hongarije boekte hij zijn allereerste overwinning in een Zilverpijl. 6 wereldtitels met Mercedes later probeert hij nog maar eens te scoren op de Hungaroring. . Terug naar waar het begon In 2013 reed Lewis Hamilton zijn eerste seizoen voor Mercedes. In Hongarije boekte hij zijn allereerste overwinning in een Zilverpijl. 6 wereldtitels met Mercedes later probeert hij nog maar eens te scoren op de Hungaroring.

14:11 14 uur 11. Het is niet het einde van de wereld als we wat posities verliezen in het begin. We kunnen langer doorgaan op onze medium banden. Lewis Hamilton. Het is niet het einde van de wereld als we wat posities verliezen in het begin. We kunnen langer doorgaan op onze medium banden. Lewis Hamilton

14:10 14 uur 10. Bandenstrategie? De twee Mercedessen op de voorste linie beginnen met medium compounds aan de start, Max Verstappen en ploegmaat Sergio Perez starten op de zachte banden. Dat zal een interessant gevecht opleveren. Schieten de twee Red Bulls meteen naar de leiding? Als de temperatuur van het asfalt minder hoog oploopt dan gisteren, kunnen ze hun eerste stint op de zachte band lang rekken. . Bandenstrategie? De twee Mercedessen op de voorste linie beginnen met medium compounds aan de start, Max Verstappen en ploegmaat Sergio Perez starten op de zachte banden. Dat zal een interessant gevecht opleveren. Schieten de twee Red Bulls meteen naar de leiding? Als de temperatuur van het asfalt minder hoog oploopt dan gisteren, kunnen ze hun eerste stint op de zachte band lang rekken.

14:08 14 uur 08. Nieuwe motor voor Verstappen. De krachtbron van Max Verstappen had toch een deukje te veel gekregen bij de crash op Silverstone. Red Bull heeft dan ook een nieuwe Honda-motor in de bolide van de Nederlander gemonteerd. Dit levert hem geen strafplaatsen op op het startgrid, hij staat gewoon op de 3e plek. . Nieuwe motor voor Verstappen De krachtbron van Max Verstappen had toch een deukje te veel gekregen bij de crash op Silverstone. Red Bull heeft dan ook een nieuwe Honda-motor in de bolide van de Nederlander gemonteerd. Dit levert hem geen strafplaatsen op op het startgrid, hij staat gewoon op de 3e plek.

14:06 14 uur 06.

13:59 13 uur 59. Laatste race voor zomerstop. In Hongarije staat de 11e race van het seizoen op het programma, meteen ook de laatste voor er een kleine pauze wordt ingelast tot de GP van België eind augustus. De spanning is te snijden in de titelstrijd, na de tumultueuze race op Silverstone. Behoudt Max Verstappen zijn leidersplaats? . Laatste race voor zomerstop In Hongarije staat de 11e race van het seizoen op het programma, meteen ook de laatste voor er een kleine pauze wordt ingelast tot de GP van België eind augustus. De spanning is te snijden in de titelstrijd, na de tumultueuze race op Silverstone. Behoudt Max Verstappen zijn leidersplaats?