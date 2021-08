LIVE: Bottas veroorzaakt rampzalige start, veel schade voor Verstappen

Ocon komt ook voor Vettel uit de pits, maar de Duitser heeft een ronde extra gehad om zijn banden op te warmen. Hij hijgt meteen in de nek van de Fransman. Ondertussen voert Alonso de race aan.

16 uur 24. Slechte pit voor Vettel, goede pit voor Ocon. Ocon komt ook voor Vettel uit de pits, maar de Duitser heeft een ronde extra gehad om zijn banden op te warmen. Hij hijgt meteen in de nek van de Fransman. Ondertussen voert Alonso de race aan. .

Ricciardo neemt Schumacher te grazen, Verstappen volgt in zijn spoor. De Nederlander zit nu op de 11e plek. Kan hij nog iets van punten rapen?

16 uur 19. Ricciardo neemt Schumacher te grazen, Verstappen volgt in zijn spoor. De Nederlander zit nu op de 11e plek. Kan hij nog iets van punten rapen? .

Gasly gaat verse rubbers halen in de pitstraat, alweer een tegenstander minder voor Hamilton. De wereldkampioen heeft nu ook bijna Tsunoda en de 5e plek beet.

16 uur 14. Gasly gaat verse rubbers halen in de pitstraat, alweer een tegenstander minder voor Hamilton. De wereldkampioen heeft nu ook bijna Tsunoda en de 5e plek beet. .

16:08

16 uur 08. Verstappen worstelt met zijn beschadigde bolide. Hij blokkeert zijn rechtervoorwiel in een bocht en kan zo Ricciardo weer niet bedreigen in de DRS-zone. De Nederlander zal moeten strijden om in de top 10 te raken. .