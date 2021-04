11:14 11 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1386244486028795910

11:08 Ogier botst op de gewone weg op weg naar de start vanochtend. 11 uur 08. Ogier botst op de gewone weg op weg naar de start vanochtend

11:05 11 uur 05. Leider Ogier botst op de openbare weg op weg naar de start. Leider Ogier botst op de openbare weg op weg naar de start

11:01 11 uur 01. Evans neemt leiding over van Ogier, die op gewone weg botste. Na 2 van de 4 ritten vanochtend heeft Elfyn Evans de leiding overgenomen van Toyota-teamgenoot Sébastien Ogier. De Fransman raakte op weg naar de start van de 1e rit betrokken bij een ongeval. De rechterkant van de auto is aanzienlijk beschadigd. Het verschil tussen Evans en Ogier bedraagt 2,8 seconden. Thierry Neuville is met zijn Hyundai 3e op 8"4 seconden. Evans won de 2 ritten. Tijdens de 1e rit (25,2 km) wist de Fransman de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere 2e rit (14,09 km) verloor Ogier 7 seconden en de leiding. De rechterkant van Ogiers auto is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Het aanzienlijke tijdverlies in de 2e rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting geraakt is. Thierry Neuville beleefde een relatief goede ochtend. De kloof met de 1e plaats bedroeg vanochtend 10"4. Na de 1e lus is de kloof verkleind tot 8"4. Evans is wel voorlopig een maat te groot, Ogier is mogelijk wel nog haalbaar. . Evans neemt leiding over van Ogier, die op gewone weg botste Na 2 van de 4 ritten vanochtend heeft Elfyn Evans de leiding overgenomen van Toyota-teamgenoot Sébastien Ogier. De Fransman raakte op weg naar de start van de 1e rit betrokken bij een ongeval. De rechterkant van de auto is aanzienlijk beschadigd. Het verschil tussen Evans en Ogier bedraagt 2,8 seconden. Thierry Neuville is met zijn Hyundai 3e op 8"4 seconden.

Evans won de 2 ritten. Tijdens de 1e rit (25,2 km) wist de Fransman de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere 2e rit (14,09 km) verloor Ogier 7 seconden en de leiding.



De rechterkant van Ogiers auto is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Het aanzienlijke tijdverlies in de 2e rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting geraakt is.

Thierry Neuville beleefde een relatief goede ochtend. De kloof met de 1e plaats bedroeg vanochtend 10"4. Na de 1e lus is de kloof verkleind tot 8"4. Evans is wel voorlopig een maat te groot, Ogier is mogelijk wel nog haalbaar.

25-04-2021 25-04-2021.

19:44 19 uur 44. Foute bandenkeuze Neuville. Thierry Neuville heeft zijn eerste plaats niet kunnen vasthouden in Kroatië. Op de voorlaatste dag viel hij terug van 1 naar 3. De oorzaak? Zijn team koos voor de verkeerde banden. En toen Neuville wilde wisselen, werkte de krik niet mee. Resultaat: de topcoureur uit de Oostkantons volgt op 10 tellen van leider Ogier. Morgen krijgt Neuville nog 4 ritten om orde op zaken te stellen. . Foute bandenkeuze Neuville Thierry Neuville heeft zijn eerste plaats niet kunnen vasthouden in Kroatië. Op de voorlaatste dag viel hij terug van 1 naar 3.

De oorzaak? Zijn team koos voor de verkeerde banden. En toen Neuville wilde wisselen, werkte de krik niet mee.

Resultaat: de topcoureur uit de Oostkantons volgt op 10 tellen van leider Ogier.

Morgen krijgt Neuville nog 4 ritten om orde op zaken te stellen.

19:40 19 uur 40. Thierry Neuville in actie.

19:36 19 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385984387678973953

10:37 10 uur 37. Dag 2 begonnen. Tijdens de tweede wedstrijddag in Kroatië krijgen de deelnemers opnieuw acht klassementsritten voorgeschoteld, netjes verdeeld in twee lussen van vier ritten. Het parcours is uitgestippeld in de regio Karlovac. Dezelfde ondergrond, dezelfde moeilijkheidsgraad van ritten en toch kozen de Hyundai-rijders voor een mix van harde en zachte banden. Gisteren/vrijdag bond Neuville enkel harde banden aan, een voorbeeld dat vandaag/zaterdag door de Toyota-rijders gevolgd werd. . Dag 2 begonnen Tijdens de tweede wedstrijddag in Kroatië krijgen de deelnemers opnieuw acht klassementsritten voorgeschoteld, netjes verdeeld in twee lussen van vier ritten.



Het parcours is uitgestippeld in de regio Karlovac. Dezelfde ondergrond, dezelfde moeilijkheidsgraad van ritten en toch kozen de Hyundai-rijders voor een mix van harde en zachte banden. Gisteren/vrijdag bond Neuville enkel harde banden aan, een voorbeeld dat vandaag/zaterdag door de Toyota-rijders gevolgd werd.

10:36 10 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385868083236155393

10:35 10 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385867558201532416

24-04-2021 24-04-2021.

19:46 19 uur 46. Het wordt morgen opnieuw een verraderlijke dag. Ik weet tot wat Sébastien Ogier in staat is, maar hij weet dat evengoed van mij. We hebben intussen al genoeg duels uitgevochten. Niemand zal opgeven. Thierry Neuville. Het wordt morgen opnieuw een verraderlijke dag. Ik weet tot wat Sébastien Ogier in staat is, maar hij weet dat evengoed van mij. We hebben intussen al genoeg duels uitgevochten. Niemand zal opgeven. Thierry Neuville

19:46 19 uur 46. Jammer van mijn mondmasker, want anders zou je een brede glimlach zien. Het was een zware eerste dag, maar ik ben echt wel tevreden. Thierry Neuville. Jammer van mijn mondmasker, want anders zou je een brede glimlach zien. Het was een zware eerste dag, maar ik ben echt wel tevreden. Thierry Neuville

19:02 19 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385626105705598978

19:00 19 uur . Neuville op kop na eerste dag. Thierry Neuville heeft de eerste wedstrijddag in Kroatië afgesloten als leider. Onze landgenoot heeft een kleine voorsprong op de tandem van Toyota: Sébastien Ogier en Elfyn Evans. De vier klassementsritten van vrijdagnamiddag waren felbevochten. Neuville bleef wel aan de leiding maar zag zijn naaste concurrenten flink weerwerk bieden. In de laatste rit van de dag gleed Neuville even in de berm. "We hadden een momentje. Ik probeerde wat meer te pushen, maar bij het remmen verloor ik de grip, ging ik een beetje van de lijn en raakte ik even in de berm. Het was allemaal onder controle." . Neuville op kop na eerste dag Thierry Neuville heeft de eerste wedstrijddag in Kroatië afgesloten als leider. Onze landgenoot heeft een kleine voorsprong op de tandem van Toyota: Sébastien Ogier en Elfyn Evans. De vier klassementsritten van vrijdagnamiddag waren felbevochten. Neuville bleef wel aan de leiding maar zag zijn naaste concurrenten flink weerwerk bieden. In de laatste rit van de dag gleed Neuville even in de berm. "We hadden een momentje. Ik probeerde wat meer te pushen, maar bij het remmen verloor ik de grip, ging ik een beetje van de lijn en raakte ik even in de berm. Het was allemaal onder controle."



19:00 19 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385584686903304192

12:11 12 uur 11. Neuville profiteert van crash Rovanperä en leidt. De rally kon niet slechter beginnen voor WK-leider Kalle Rovanperä. De jongste WK-leider in de geschiedenis (20 jaar, 6 maanden en 22 dagen) kon niet goed om met de druk om te openen in de 1e rit vanochtend. De Fin ging na 4,8 km van de baan en kon niet meer voort. De bemanning is wel oké. Thierry Neuville profiteerde en was de snelste in de korte openingsrit. Hij was dik 2 seconden sneller dan ploegmaat Tänak en Welshman Evans. "Toen ik zag dat Kalle gecrasht was, verloor ik wel het goeie ritme", gaf Neuville mee. Maar dat was dus wel nog goed genoeg om leider te zijn. De grip van de harde banden was allesbehalve comfortabel op het gladde asfalt, maar Neuville ging goed om met de omstandigheden. Hij won ook de 2e en 4e chronorit en was 3e in de 3e rit. "Hier ben ik blij mee!" . Neuville profiteert van crash Rovanperä en leidt De rally kon niet slechter beginnen voor WK-leider Kalle Rovanperä. De jongste WK-leider in de geschiedenis (20 jaar, 6 maanden en 22 dagen) kon niet goed om met de druk om te openen in de 1e rit vanochtend. De Fin ging na 4,8 km van de baan en kon niet meer voort. De bemanning is wel oké.

Thierry Neuville profiteerde en was de snelste in de korte openingsrit. Hij was dik 2 seconden sneller dan ploegmaat Tänak en Welshman Evans. "Toen ik zag dat Kalle gecrasht was, verloor ik wel het goeie ritme", gaf Neuville mee. Maar dat was dus wel nog goed genoeg om leider te zijn.



De grip van de harde banden was allesbehalve comfortabel op het gladde asfalt, maar Neuville ging goed om met de omstandigheden. Hij won ook de 2e en 4e chronorit en was 3e in de 3e rit. "Hier ben ik blij mee!"

12:10 12 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385537353788399616

12:09 12 uur 09. Ik heb er het beste van gemaakt vanochtend. We reden goed, ondanks het gebrek aan grip. Thierry Neuville. Ik heb er het beste van gemaakt vanochtend. We reden goed, ondanks het gebrek aan grip. Thierry Neuville

12:08 12 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1385532746513240071