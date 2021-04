12:11 12 uur 11. Neuville profiteert van crash Rovanperä en leidt. De rally kon niet slechter beginnen voor WK-leider Kalle Rovanperä. De jongste WK-leider in de geschiedenis (20 jaar, 6 maanden en 22 dagen) kon niet goed om met de druk om te openen in de 1e rit vanochtend. De Fin ging na 4,8 km van de baan en kon niet meer voort. De bemanning is wel oké. Thierry Neuville profiteerde en was de snelste in de korte openingsrit. Hij was dik 2 seconden sneller dan ploegmaat Tänak en Welshman Evans. "Toen ik zag dat Kalle gecrasht was, verloor ik wel het goeie ritme", gaf Neuville mee. Maar dat was dus wel nog goed genoeg om leider te zijn. De grip van de harde banden was allesbehalve comfortabel op het gladde asfalt, maar Neuville ging goed om met de omstandigheden. Hij won ook de 2e en 4e chronorit en was 3e in de 3e rit. "Hier ben ik blij mee!" . Neuville profiteert van crash Rovanperä en leidt De rally kon niet slechter beginnen voor WK-leider Kalle Rovanperä. De jongste WK-leider in de geschiedenis (20 jaar, 6 maanden en 22 dagen) kon niet goed om met de druk om te openen in de 1e rit vanochtend. De Fin ging na 4,8 km van de baan en kon niet meer voort. De bemanning is wel oké.

13:10 13 uur 10. Evans is 7 tienden sneller dan Neuville in shakedown. De Brit Elfyn Evans was met zijn Toyota de snelste in de shakedown. Hij deed 0,7 seconden beter dan onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai). WK-leider Kalle Rorvanperä (Toyota) gaf 1,3 seconden toe op zijn teamgenoot. Na een onderbreking van 53 dagen kropen de deelnemers van de Rally van Kroatië opnieuw in hun bolide. De shakedown werd afgewerkt bij een temperatuur van 16 graden en een helderblauwe lucht. De deelnemers kregen een technisch, zeer smal en kronkelend parcours van 4,6 km voor de wielen geschoven. Bij zijn 3e doortocht liet Evans de snelste tijd optekenen. Neuville reed bij zijn 1e doortocht de 4e tijd en bleef nadien lang in de assistentiezone om nadien 2 keer na elkaar het parcours af te leggen. Bij zijn 3e doortocht naderde hij tot op 0,7 seconden van Evans. De 3e tijd van Rovanperä is opmerkelijk. De jongste WK-leider ooit is een gravelspecialist en heeft niet zoveel ervaring met asfaltrally's. Bovendien is dit zijn 1e asfaltrally met de Toyota Yaris WRC. Later donderdag, om 18.30 u, is er de ceremoniële start van de rally. Vrijdagochtend gaat de rally dan echt van start. . Evans is 7 tienden sneller dan Neuville in shakedown De Brit Elfyn Evans was met zijn Toyota de snelste in de shakedown. Hij deed 0,7 seconden beter dan onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai). WK-leider Kalle Rorvanperä (Toyota) gaf 1,3 seconden toe op zijn teamgenoot.

Na een onderbreking van 53 dagen kropen de deelnemers van de Rally van Kroatië opnieuw in hun bolide. De shakedown werd afgewerkt bij een temperatuur van 16 graden en een helderblauwe lucht. De deelnemers kregen een technisch, zeer smal en kronkelend parcours van 4,6 km voor de wielen geschoven. Bij zijn 3e doortocht liet Evans de snelste tijd optekenen.



Neuville reed bij zijn 1e doortocht de 4e tijd en bleef nadien lang in de assistentiezone om nadien 2 keer na elkaar het parcours af te leggen. Bij zijn 3e doortocht naderde hij tot op 0,7 seconden van Evans.



De 3e tijd van Rovanperä is opmerkelijk. De jongste WK-leider ooit is een gravelspecialist en heeft niet zoveel ervaring met asfaltrally's. Bovendien is dit zijn 1e asfaltrally met de Toyota Yaris WRC.

Later donderdag, om 18.30 u, is er de ceremoniële start van de rally. Vrijdagochtend gaat de rally dan echt van start.

09:27 09 uur 27. Shakedown donderdagochtend. De uitvalsbasis van de rally is Zagreb. Alle klassementsritten worden ten westen van de hoofdstad van Kroatië gereden. Donderdagochtend is er de shakedown. Vanwege covid-19 is de superspecial op donderdag geschrapt. Op vrijdag zijn er twee lussen van telkens vier klassementsritten die in de regio van Samoborsko Gorje gereden worden. Op zaterdag worden er opnieuw acht ritten, verdeeld over twee lussen van vier klassementsritten, gereden in de regio Karlovac. Op zondag worden er vier ritten gereden in de regio Kumrovec. Met 25.2 km is de rit van Bliznec de langste van de rally. De powerstage van 14.09 km sluit de eerste editie van de WK rally van Kroatië af. In totaal krijgen de deelnemers gespreid over drie dagen en twintig klassementsritten 300.32 competitieve kilometers voor de wielen geschoven. . Shakedown donderdagochtend De uitvalsbasis van de rally is Zagreb. Alle klassementsritten worden ten westen van de hoofdstad van Kroatië gereden. Donderdagochtend is er de shakedown. Vanwege covid-19 is de superspecial op donderdag geschrapt.

Op vrijdag zijn er twee lussen van telkens vier klassementsritten die in de regio van Samoborsko Gorje gereden worden. Op zaterdag worden er opnieuw acht ritten, verdeeld over twee lussen van vier klassementsritten, gereden in de regio Karlovac.

Op zondag worden er vier ritten gereden in de regio Kumrovec. Met 25.2 km is de rit van Bliznec de langste van de rally. De powerstage van 14.09 km sluit de eerste editie van de WK rally van Kroatië af.

In totaal krijgen de deelnemers gespreid over drie dagen en twintig klassementsritten 300.32 competitieve kilometers voor de wielen geschoven.

09:26 09 uur 26. Vuurdoop in Kroatië. Na een onderbreking van net geen 8 weken wordt deze week het WRC hervat. De rally van Kroatië is een asfaltrally, de eerste van in totaal vier rally's van dat type en dat is eerder ongebruikelijk. Voor de laatste asfaltrally, de winterse omstandigheden van de Monte Carlo buiten beschouwing gelaten, moeten we teruggaan naar 2019 en de rally van Duitsland. Naast Kroatië zijn er dit jaar nog drie andere asfaltrally's namelijk Ieper, Spanje en Japan. Voor titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) wordt het straks zijn eerste asfaltrally met de Toyota Yaris. Kroatië staat trouwens voor de 1e keer op de WRC-kalendder. . Vuurdoop in Kroatië Na een onderbreking van net geen 8 weken wordt deze week het WRC hervat. De rally van Kroatië is een asfaltrally, de eerste van in totaal vier rally's van dat type en dat is eerder ongebruikelijk.

Voor de laatste asfaltrally, de winterse omstandigheden van de Monte Carlo buiten beschouwing gelaten, moeten we teruggaan naar 2019 en de rally van Duitsland.

Naast Kroatië zijn er dit jaar nog drie andere asfaltrally's namelijk Ieper, Spanje en Japan. Voor titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) wordt het straks zijn eerste asfaltrally met de Toyota Yaris.



Kroatië staat trouwens voor de 1e keer op de WRC-kalendder.