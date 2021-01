Walter Roelants begint rustig aan Dakar Rally: "Morgen wordt wel wat anders"

13:14 13 uur 14. Tom Colsoul wordt vierde. De Belg Tom Colsoul heeft bij de wagens een goede start genomen met een gedeelde vierde plek. Colsoul eindigde op 14 seconden van winnaar Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah en met hem Toyota Gazoo Racing en het Belgische Overdrive Racing gooiden deze voormiddag hun kaarten meteen op tafel. De top vier wordt volledig ingenomen door één officiële Toyota, die van Al-Attiyah, en drie privé Toyota's van Overdrive Racing. De eerste MINI vinden we terug op de vijfde plaats. . Tom Colsoul wordt vierde De Belg Tom Colsoul heeft bij de wagens een goede start genomen met een gedeelde vierde plek. Colsoul eindigde op 14 seconden van winnaar Al-Attiyah.

12:45 12 uur 45. Morgenvroeg om 5u gaan we op weg naar de start van de eerste etappe. Maar straks is er eerst nog het podium in Jeddah waar ik fier met de vlag van To Walk Again ga zwaaien. Walter Roelants. Morgenvroeg om 5u gaan we op weg naar de start van de eerste etappe. Maar straks is er eerst nog het podium in Jeddah waar ik fier met de vlag van To Walk Again ga zwaaien. Walter Roelants

12:44 12 uur 44. Morgen wacht ons een echte etappe, dat zal toch wel wat anders zijn dan vandaag. Een 89e plaats, ik moet daar tevreden mee zijn maar had het liefst toch nog iets beter gedaan. Het is wat het is. Pas na enkele dagen ga je iets kunnen zeggen denk ik. . Walter Roelants. Morgen wacht ons een echte etappe, dat zal toch wel wat anders zijn dan vandaag. Een 89e plaats, ik moet daar tevreden mee zijn maar had het liefst toch nog iets beter gedaan. Het is wat het is. Pas na enkele dagen ga je iets kunnen zeggen denk ik. Walter Roelants

12:42 12 uur 42. Die korte proloog was best moeilijk. Het waren allemaal korte stukken van telkens een paar honderd meter waarbij je dan op graden moet rijden. Het was ook een wirwar van sporen en verschillende lijnen. Ik heb het rustig aangepakt, anders zat ik al meteen fout. . Walter Roelants. Die korte proloog was best moeilijk. Het waren allemaal korte stukken van telkens een paar honderd meter waarbij je dan op graden moet rijden. Het was ook een wirwar van sporen en verschillende lijnen. Ik heb het rustig aangepakt, anders zat ik al meteen fout. Walter Roelants

Brabec wint de proloog, Roelants wordt 89e. Ricky Brabec (Honda) is op een uitstekende manier aan de Dakar Rally begonnen. De Amerikaan was 6 seconden sneller dan Joan Bort Barreda (Honda). Daniel Sanders (KTM) reed de derde tijd. De Belg Walter Roelants (Husqvarna) reed de 89e tijd op 3"38 van proloogwinnaar Brabec. De 60-jarige Roelants reed zijn eerste meters in de Dakar Rally. De Kempenaar wil met zijn deelname aan de Dakar "To Walk Again" in de kijker zetten. In 2014 kwam zijn zoon Joel Roelants tijdens de GP van Italië ten val en raakte verlamd. Bij de wagens won Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) de 11 km lange proloog. De Qatarees was bij aankomst 8 seconden sneller dan thuisrijder Al Rajhi (Toyota Hilux). Jakub Przygonski (Toyota Hilux) eindigde als derde op 12 seconden. Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) werden vierde op 14 seconden.



02-01-2021 02-01-2021.

09:32 09 uur 32. Rally Veiligere Dakarrally? Roadbook wordt pas net voor start uitgedeeld

Vorig jaar (2020). Bij de auto's was Carlos Sainz begin 2020 voor de 3e keer de eindlaureaat, bij de motoren won de Amerikaan Ricky Brabec. De editie werd helaas ook overschaduwd door enkele dodelijke ongevallen. De organisatie hoopt de veiligheid te verhogen met onder meer aangepaste uitrustingen, alarmsignalen, tragere zones en het roadbook wordt eveneens pas net voor de start overhandigd.

09:25 09 uur 25. 60-jarige Walter Roelants rijdt Dakar voor goed doel: "Wil de finish halen". 60-jarige Walter Roelants rijdt Dakar voor goed doel: "Wil de finish halen"