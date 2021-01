Dakar Rally: Tom Colsoul geeft op na zware crash, Price en Al-Attiyah dagwinnaars

11:47 11 uur 47. Ten Brinke en Colsoul crashen en geven op. Corijder Tom Colsoul en zijn Nederlandse teamgenoot Bernhard ten Brinke zijn zwaar gecrasht tijdens de derde etappe. Hun Toyota ging na 365 km 4 keer voorwaarts over de kop. De 2 zijn ongedeerd, maar hun Hillux is totaal vernield. Hun rally is voorbij, meldde het team. Ze lagen op koers voor een 4e dagplaats, toen het misliep. . Ten Brinke en Colsoul crashen en geven op Corijder Tom Colsoul en zijn Nederlandse teamgenoot Bernhard ten Brinke zijn zwaar gecrasht tijdens de derde etappe. Hun Toyota ging na 365 km 4 keer voorwaarts over de kop. De 2 zijn ongedeerd, maar hun Hillux is totaal vernield. Hun rally is voorbij, meldde het team. Ze lagen op koers voor een 4e dagplaats, toen het misliep.



11:31 11 uur 31. 2 op 2 voor Al-Attiyah. Na de 2e rit heeft Nasser Al-Attiyah ook de 3e rit op zijn naam geschreven. De Qatarees legde de 403 gechronometreerde kilometers (op een totaal van 630 km) het snelste af. Hij had bijna 2,5 minuut voorsprong op zijn Zuid-Afrikaanse Toyota-teammaat Henk Lategan. De Fransman Stéphane Peterhansel moest onderweg een lekke band vervangen van zijn X-Raid Mini, maar kon het tijdverlies beperken. Hij finishte 3e op 4'05" en blijft leider met dik 5 minuten op Al-Attiyah.. Carlos Sainz, de winnaar van 2018 en 2020, verloor bijna een half uur en is nu 4e in de stand. Fabian Lurquin, de corijder van de Fransman Mathieu Serradori, wippen over de Spanjaard naar een voorlopig podium. . 2 op 2 voor Al-Attiyah Na de 2e rit heeft Nasser Al-Attiyah ook de 3e rit op zijn naam geschreven. De Qatarees legde de 403 gechronometreerde kilometers (op een totaal van 630 km) het snelste af. Hij had bijna 2,5 minuut voorsprong op zijn Zuid-Afrikaanse Toyota-teammaat Henk Lategan.

De Fransman Stéphane Peterhansel moest onderweg een lekke band vervangen van zijn X-Raid Mini, maar kon het tijdverlies beperken. Hij finishte 3e op 4'05" en blijft leider met dik 5 minuten op Al-Attiyah.. Carlos Sainz, de winnaar van 2018 en 2020, verloor bijna een half uur en is nu 4e in de stand.

Fabian Lurquin, de corijder van de Fransman Mathieu Serradori, wippen over de Spanjaard naar een voorlopig podium.

11:31 11 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346395662569644032

11:30 11 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346397615617933319

11:18 11 uur 18. Toby Price doet uitstekende zaak bij motoren. De ene dag is de andere niet in de Dakar. Dat bewees de Australische motard Toby Price, de laureaat van de Dakar van 2016 en 2019. Nadat hij de 1e rit gewonnen had, verloor hij gisteren als leider meer dan een half uur en de koppositie. Vandaag zette hij zichzelf evenwel weer op het voorplan in een chronorit van 403 km (op een totaal van 630 km). Price stuurde zijn KTM het snelst over enkele zandduinen, maar ook door snelle en technische stukken om en rond Wadi Ad-Dawasir. De Argentijn Kevin Benavids (Honda) hield hij 1'16" achter zich, de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde 3e op 2'36". Vandaag was het aan de Spanjaard Joan Barreda (Honda) om als leider veel tijd te verliezen. De winnaar van rit 2 moest bijna 25 minuten toestaan en verloor de koppositie. De Amerikaan Skyler Howes (KTM), die 4e in de rit werd op 6'16", is de nieuwe leider. Hij telt 33 seconden minder dan Benavides. Price is 4e op 1'52". Barreda is 8e op 9'02". . Toby Price doet uitstekende zaak bij motoren De ene dag is de andere niet in de Dakar. Dat bewees de Australische motard Toby Price, de laureaat van de Dakar van 2016 en 2019. Nadat hij de 1e rit gewonnen had, verloor hij gisteren als leider meer dan een half uur en de koppositie. Vandaag zette hij zichzelf evenwel weer op het voorplan in een chronorit van 403 km (op een totaal van 630 km).

Price stuurde zijn KTM het snelst over enkele zandduinen, maar ook door snelle en technische stukken om en rond Wadi Ad-Dawasir. De Argentijn Kevin Benavids (Honda) hield hij 1'16" achter zich, de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde 3e op 2'36".

Vandaag was het aan de Spanjaard Joan Barreda (Honda) om als leider veel tijd te verliezen. De winnaar van rit 2 moest bijna 25 minuten toestaan en verloor de koppositie. De Amerikaan Skyler Howes (KTM), die 4e in de rit werd op 6'16", is de nieuwe leider. Hij telt 33 seconden minder dan Benavides. Price is 4e op 1'52". Barreda is 8e op 9'02".

11:17 11 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346382663498739713

11:13 11 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346365840069963776

05-01-2021 05-01-2021.

17:29 17 uur 29. Verslag van de tweede rit in de Dakar Rally. Verslag van de tweede rit in de Dakar Rally

12:07 12 uur 07. Al-Attiyah pakt dagzege, Peterhansel neemt kop over van Sainz. De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft de 2e rit bij de auto's gewonnen. De proloogwinnaar van Toyota zette zo zijn misstap van in rit 1 recht. Hij had 2,5 minuut voorsprong op de Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) en dik 9 minuten op titelverdediger Carlos Sainz. De Spanjaard verliest de koppositie aan zijn teammaat Peterhansel. Het verschil tussen de 2 Mini-rijders bedroeg maar 8 seconden. De Fransman Serrardori, met de Belg Lurquin als corijder, eindigde 5e op 10,5 minuut, Sébastien Loeb was 6e op bijna 17 minuten. De Nederlander Bernhard ten Brinke en zijn Belgische co Tom Colsoul deden een uitstekende zaak: ze rukten op van de 19e naar de 9e plaats in de stand met een 10e plaats in het dagklassement. . Al-Attiyah pakt dagzege, Peterhansel neemt kop over van Sainz De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft de 2e rit bij de auto's gewonnen. De proloogwinnaar van Toyota zette zo zijn misstap van in rit 1 recht. Hij had 2,5 minuut voorsprong op de Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) en dik 9 minuten op titelverdediger Carlos Sainz.

De Spanjaard verliest de koppositie aan zijn teammaat Peterhansel. Het verschil tussen de 2 Mini-rijders bedroeg maar 8 seconden.

De Fransman Serrardori, met de Belg Lurquin als corijder, eindigde 5e op 10,5 minuut, Sébastien Loeb was 6e op bijna 17 minuten.

De Nederlander Bernhard ten Brinke en zijn Belgische co Tom Colsoul deden een uitstekende zaak: ze rukten op van de 19e naar de 9e plaats in de stand met een 10e plaats in het dagklassement.