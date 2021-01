Dakar Rally: Titelverdediger Carlos Sainz wint ingekorte 6e rit

15:27 15 uur 27. Sainz pakt tweede ritzege, Peterhansel blijft leider. Bij de auto's ging de zege in de 6e rit in de Dakar Rally (na inkorting toch nog zo'n 400km) naar de titelverdediger Carlos Sainz. Hij was in z'n Mini zo'n 4 minuten sneller dan de nummer 2 Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux). Sainz moest vandaag aanvallen als hij nog maar een sprankeltje hoop wou behouden op de eindzege. De kloof met zijn Franse teamgenoot en leider in de tussenstand Stéphane Peterhansel bedroeg voor rit 6 namelijk ruim 48 minuten. Door zijn zege heeft de Spanjaard toch 7,5 minuut kunnen goedmaken op Peterhansel, die vierde werd en als leider de rustdag ingaat. Maandag en dinsdag staat de marathonetappe gepland. Met nog een bijzonder zware voorlaatste rit zal de strijd bij de wagens wellicht tot de allerlaatste etappe duren. . Sainz pakt tweede ritzege, Peterhansel blijft leider Bij de auto's ging de zege in de 6e rit in de Dakar Rally (na inkorting toch nog zo'n 400km) naar de titelverdediger Carlos Sainz. Hij was in z'n Mini zo'n 4 minuten sneller dan de nummer 2 Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux).

Sainz moest vandaag aanvallen als hij nog maar een sprankeltje hoop wou behouden op de eindzege. De kloof met zijn Franse teamgenoot en leider in de tussenstand Stéphane Peterhansel bedroeg voor rit 6 namelijk ruim 48 minuten.

Door zijn zege heeft de Spanjaard toch 7,5 minuut kunnen goedmaken op Peterhansel, die vierde werd en als leider de rustdag ingaat.

Maandag en dinsdag staat de marathonetappe gepland. Met nog een bijzonder zware voorlaatste rit zal de strijd bij de wagens wellicht tot de allerlaatste etappe duren.

15:24 15 uur 24. Joan Barreda Bort pakt 3e ritzege bij de motoren. Joan Barreda Bort (Honda) heeft de 6e Dakar-rit bij de motoren gewonnen. Voor de Spanjaard is het na de 2e en de 4e etappe zijn 3e ritzege in deze Dakar. Toby Price (KTM) eindigde als 7e en pakt de leiding over van Kevin Benavides (Honda), die 17e werd en bijna 10 minuten verloor. . Joan Barreda Bort pakt 3e ritzege bij de motoren Joan Barreda Bort (Honda) heeft de 6e Dakar-rit bij de motoren gewonnen. Voor de Spanjaard is het na de 2e en de 4e etappe zijn 3e ritzege in deze Dakar.

Toby Price (KTM) eindigde als 7e en pakt de leiding over van Kevin Benavides (Honda), die 17e werd en bijna 10 minuten verloor.



08-01-2021 08-01-2021.

22:11 22 uur 11. 6e rit om veiligheidsredenen ingekort. Rit 6 in de Dakar, die vrijdag gereden wordt tussen de steden Al Qaisumah en Haïl in Saoedi-Arabië, is ingekort "wegens veiligheidsredenen". Dat werd donderdagavond bekendgemaakt door de organisatoren, terwijl nog tientallen deelnemers de 5e rit aan het afwerken waren. De duisternis was toen al ingevallen en het weer was sterk verslechterd in de omgeving van Al Qaisumah. De zesde etappe zou normaal een klassementsrit bevatten van 448 kilometer. Daarnaast zouden 2 verbindingsritten worden afgelegd, goed voor een totale afstand van 792 kilometer. De organisatoren hebben nu beslist om de start te verlaten. Door een tussenpunt over te slaan wordt de afstand van de klassementsproef met 100 kilometer ingekort. Hierdoor krijgen de deelnemers, waarbij heel wat amateurs, meer tijd om te recupereren. . 6e rit om veiligheidsredenen ingekort Rit 6 in de Dakar, die vrijdag gereden wordt tussen de steden Al Qaisumah en Haïl in Saoedi-Arabië, is ingekort "wegens veiligheidsredenen".





Dat werd donderdagavond bekendgemaakt door de organisatoren, terwijl nog tientallen deelnemers de 5e rit aan het afwerken waren. De duisternis was toen al ingevallen en het weer was sterk verslechterd in de omgeving van Al Qaisumah.





De zesde etappe zou normaal een klassementsrit bevatten van 448 kilometer. Daarnaast zouden 2 verbindingsritten worden afgelegd, goed voor een totale afstand van 792 kilometer. De organisatoren hebben nu beslist om de start te verlaten.

Door een tussenpunt over te slaan wordt de afstand van de klassementsproef met 100 kilometer ingekort. Hierdoor krijgen de deelnemers, waarbij heel wat amateurs, meer tijd om te recupereren.

14:56 14 uur 56. De Villiers wint, Peterhansel doet een zaakje. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft etappe 5 (456 kilometer) op zijn naam geschreven bij de auto's. In zijn Toyota was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Baragwanath en de Franse leider Stéphane Peterhansel. Die nam een klein beetje meer voorsprong op eerste achtervolger Nasser Al-Attiyah. . De Villiers wint, Peterhansel doet een zaakje De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft etappe 5 (456 kilometer) op zijn naam geschreven bij de auto's. In zijn Toyota was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Baragwanath en de Franse leider Stéphane Peterhansel. Die nam een klein beetje meer voorsprong op eerste achtervolger Nasser Al-Attiyah.

14:55 14 uur 55. Het kan druk zijn in de woestijn in Saudi-Arabië.

14:54 14 uur 54. Problemen voor Sainz en Loeb. Titelverdediger Carlos Sainz had vandaag problemen met de navigatie. De Spanjaard verloor tijd in zijn Mini door de juiste weg te moeten zoeken. Sébastien Loeb verging het ook niet goed. Door een navigatiefout zakt hij weg naar de 10e plaats in de stand. . Problemen voor Sainz en Loeb Titelverdediger Carlos Sainz had vandaag problemen met de navigatie. De Spanjaard verloor tijd in zijn Mini door de juiste weg te moeten zoeken. Sébastien Loeb verging het ook niet goed. Door een navigatiefout zakt hij weg naar de 10e plaats in de stand.

14:54 14 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347161782478131200

14:54 14 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347185661338660864

14:53 14 uur 53. Benavides grijpt de macht bij de motoren. De Argentijn Kevin Benavides (Honda) heeft de vijfde etappe bij de motoren gewonnen. Zijn Chilleense teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo werd 2e op exact 1 minuut. Toby Price (Aus) eindigde als 3e. In de stand neemt Benavides de leiding over van Xavier De Soultrait (Yamaha), die bijna 8 minuten verloor vandaag. . Benavides grijpt de macht bij de motoren De Argentijn Kevin Benavides (Honda) heeft de vijfde etappe bij de motoren gewonnen. Zijn Chilleense teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo werd 2e op exact 1 minuut. Toby Price (Aus) eindigde als 3e. In de stand neemt Benavides de leiding over van Xavier De Soultrait (Yamaha), die bijna 8 minuten verloor vandaag.