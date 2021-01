Dakar Rally: Sainz wint openingsrit, Colsoul rijdt 3 keer lek

14:50 14 uur 50. Pechvogel Colsoul is 18e in rit 1, Sainz is nieuwe leider. Carlos Sainz heeft de openingsrit bij de auto's gewonnen. De titelverdediger had bij aankomst 25 seconden voorsprong op teamgenoot Stéphane Peterhansel. De Tsjech Martin Prokop eindigde verrassend als 3e op 3'18" met in zijn spoor de Fransman Serradori, bijgestaan door de Belg Fabian Lurquin. De Toyota's beleefden niet zo'n goede dag. Proloogwinnaar Nasser Al-Attiyah verloor 12'34". Pechvogels Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul ontgoochelden met de 18e tijd. Het duo reed wel drie keer lek. Sébastien Loeb eindigde als 21e en kijkt al tegen een achterstand van 24:14 ten opzichte van Carlos Sainz aan. . Pechvogel Colsoul is 18e in rit 1, Sainz is nieuwe leider Carlos Sainz heeft de openingsrit bij de auto's gewonnen. De titelverdediger had bij aankomst 25 seconden voorsprong op teamgenoot Stéphane Peterhansel. De Tsjech Martin Prokop eindigde verrassend als 3e op 3'18" met in zijn spoor de Fransman Serradori, bijgestaan door de Belg Fabian Lurquin.



De Toyota's beleefden niet zo'n goede dag. Proloogwinnaar Nasser Al-Attiyah verloor 12'34". Pechvogels Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul ontgoochelden met de 18e tijd. Het duo reed wel drie keer lek.



Sébastien Loeb eindigde als 21e en kijkt al tegen een achterstand van 24:14 ten opzichte van Carlos Sainz aan.



11:23 11 uur 23. Topfavoriet raakt weg kwijt. Ricky Brabec, een van de favorieten bij de motoren, heeft een slechte eerste rit achter de rug. De Amerikaanse titelverdediger won gisteren nog de proloog maar hij verloor vandaag veel tijd. Hij en zijn ploegmaat verdwaalden in de woestijn. Hij verloor meer dan 18 minuten. De zege ging naar de Australiër Toby Price. De Australiër had bij aankomst 31 seconden voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). Hij neemt de leidersplaats bij de motoren over. De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) heeft de finish nog niet bereikt. Halfweg de etappe reed hij in 74e positie.

De zege ging naar de Australiër Toby Price. De Australiër had bij aankomst 31 seconden voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). Hij neemt de leidersplaats bij de motoren over.

De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) heeft de finish nog niet bereikt. Halfweg de etappe reed hij in 74e positie.

13:14 13 uur 14. Tom Colsoul wordt vierde. De Belg Tom Colsoul heeft bij de wagens een goede start gemaakt met een gedeelde vierde plek als corijder van de Nederlander Bernhard ten Brinke. Het Nederlands-Belgische duo eindigde op 14 seconden van winnaar Al-Attiyah. "Halfweg het parcours hebben we een boompje gekust", reageert Colsoul. "Het spatbord en de koplamp links vooraan zijn al vervangen. Als het daarbij blijft deze Dakar ben ik zeer tevreden." "Het parcours vandaag was gevarieerd: bochtig, smal, zand en een beetje stenen. Maar meer dan een opwarmertje voor morgen was dit niet. Straks is er de officiële podiumceremonie. Morgen wacht ons dan de eerste etappe. Eentje van net geen 300 km. Als we hetzelfde kunnen doen als vandaag ben ik tevreden."

"Halfweg het parcours hebben we een boompje gekust", reageert Colsoul. "Het spatbord en de koplamp links vooraan zijn al vervangen. Als het daarbij blijft deze Dakar ben ik zeer tevreden."

"Het parcours vandaag was gevarieerd: bochtig, smal, zand en een beetje stenen. Maar meer dan een opwarmertje voor morgen was dit niet. Straks is er de officiële podiumceremonie. Morgen wacht ons dan de eerste etappe. Eentje van net geen 300 km. Als we hetzelfde kunnen doen als vandaag ben ik tevreden."



12:45 12 uur 45. Morgenvroeg om 5u gaan we op weg naar de start van de eerste etappe. Maar straks is er eerst nog het podium in Jeddah waar ik fier met de vlag van To Walk Again ga zwaaien. Walter Roelants. Morgenvroeg om 5u gaan we op weg naar de start van de eerste etappe. Maar straks is er eerst nog het podium in Jeddah waar ik fier met de vlag van To Walk Again ga zwaaien. Walter Roelants

12:44 12 uur 44. Morgen wacht ons een echte etappe, dat zal toch wel wat anders zijn dan vandaag. Een 89e plaats, ik moet daar tevreden mee zijn maar had het liefst toch nog iets beter gedaan. Het is wat het is. Pas na enkele dagen ga je iets kunnen zeggen denk ik. . Walter Roelants. Morgen wacht ons een echte etappe, dat zal toch wel wat anders zijn dan vandaag. Een 89e plaats, ik moet daar tevreden mee zijn maar had het liefst toch nog iets beter gedaan. Het is wat het is. Pas na enkele dagen ga je iets kunnen zeggen denk ik. Walter Roelants