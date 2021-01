Dakar Rally: problemen voor Sainz en Loeb, Peterhansel blijft op kop

14:56 14 uur 56. De Villiers wint, Peterhansel doet een zaakje. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft etappe 5 (456 kilometer) op zijn naam geschreven bij de auto's. In zijn Toyota was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Baragwanath en de Franse leider Stéphane Peterhansel. Die nam een klein beetje meer voorsprong op eerste achtervolger Nasser Al-Attiyah. . De Villiers wint, Peterhansel doet een zaakje De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft etappe 5 (456 kilometer) op zijn naam geschreven bij de auto's. In zijn Toyota was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Baragwanath en de Franse leider Stéphane Peterhansel. Die nam een klein beetje meer voorsprong op eerste achtervolger Nasser Al-Attiyah.

14:55 14 uur 55. Het kan druk zijn in de woestijn in Saudi-Arabië.

14:54 14 uur 54. Problemen voor Sainz en Loeb. Titelverdediger Carlos Sainz had vandaag problemen met de navigatie. De Spanjaard verloor tijd in zijn Mini door de juiste weg te moeten zoeken. Sébastien Loeb verging het ook niet goed. Door een navigatiefout zakt hij weg naar de 10e plaats in de stand. . Problemen voor Sainz en Loeb Titelverdediger Carlos Sainz had vandaag problemen met de navigatie. De Spanjaard verloor tijd in zijn Mini door de juiste weg te moeten zoeken. Sébastien Loeb verging het ook niet goed. Door een navigatiefout zakt hij weg naar de 10e plaats in de stand.

14:54 14 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347161782478131200

14:53 14 uur 53. Benavides grijpt de macht bij de motoren. De Argentijn Kevin Benavides (Honda) heeft de vijfde etappe bij de motoren gewonnen. Zijn Chilleense teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo werd 2e op exact 1 minuut. Toby Price (Aus) eindigde als 3e. In de stand neemt Benavides de leiding over van Xavier De Soultrait (Yamaha), die bijna 8 minuten verloor vandaag. . Benavides grijpt de macht bij de motoren De Argentijn Kevin Benavides (Honda) heeft de vijfde etappe bij de motoren gewonnen. Zijn Chilleense teamgenoot Jose Ignacio Cornejo Florimo werd 2e op exact 1 minuut. Toby Price (Aus) eindigde als 3e. In de stand neemt Benavides de leiding over van Xavier De Soultrait (Yamaha), die bijna 8 minuten verloor vandaag.

14:53 14 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347104938149736448

14:49 Henk Lategan moest opgeven na deze crash. 14 uur 49. Henk Lategan moest opgeven na deze crash Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347115263548940293

07-01-2021 07-01-2021.

13:53 13 uur 53. 3 op een rij voor Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah heeft de smaak te pakken: de Qatarees boekte vandaag zijn 3e ritzege op een rij. In zijn Toyota was de drievoudige eindwinnaar de sterkste in de langste etappe. In de stand verandert er niet te veel: Stéphane Peterhansel blijft leider. . 3 op een rij voor Al-Attiyah Nasser Al-Attiyah heeft de smaak te pakken: de Qatarees boekte vandaag zijn 3e ritzege op een rij. In zijn Toyota was de drievoudige eindwinnaar de sterkste in de langste etappe. In de stand verandert er niet te veel: Stéphane Peterhansel blijft leider.

13:22 Voor Al-Attiyah is het zijn 3e ritzege. 13 uur 22. Voor Al-Attiyah is het zijn 3e ritzege. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346791769883746304