Dakar Rally: Peterhansel is nieuwe leider, Colsoul rukt op

12:07 12 uur 07. Al-Attiyah pakt dagzege, Peterhansel neemt kop over van Sainz. De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft de 2e rit bij de auto's gewonnen. De proloogwinnaar van Toyota zette zo zijn misstap van in rit 1 recht. Hij had 2,5 minuut voorsprong op de Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) en dik 9 minuten op titelverdediger Carlos Sainz. De Spanjaard verliest de koppositie aan zijn teammaat Peterhansel. Het verschil tussen de 2 Mini-rijders bedroeg maar 8 seconden. De Fransman Serrardori, met de Belg Lurquin als corijder, eindigde 5e op 10,5 minuut, Sébastien Loeb was 6e op bijna 17 minuten. De Nederlander Bernhard ten Brinke en zijn Belgische co Tom Colsoul deden een uitstekende zaak: ze rukten op van de 19e naar de 9e plaats in de stand met een 10e plaats in het dagklassement.

De Spanjaard verliest de koppositie aan zijn teammaat Peterhansel. Het verschil tussen de 2 Mini-rijders bedroeg maar 8 seconden.

De Fransman Serrardori, met de Belg Lurquin als corijder, eindigde 5e op 10,5 minuut, Sébastien Loeb was 6e op bijna 17 minuten.

De Nederlander Bernhard ten Brinke en zijn Belgische co Tom Colsoul deden een uitstekende zaak: ze rukten op van de 19e naar de 9e plaats in de stand met een 10e plaats in het dagklassement.

11:50 11 uur 50. Spaanse motorrijder Barreda zegeviert in rit 2. De Spanjaard Joan Barreda heeft de 2e rit, over 457 km van Bisha naar Wadi Ad-Dawasir, op zijn naam gezet. Het is zijn 25e etappezege in de Dakar Rally. Barreda deed met zijn Honda bijna 4 minuten beter dan Honda-teammaat en titelverdediger Ricky Brabec uit de VS. De Chileen Pablo Quintanilla was met zijn Husqvarna iets meer dan 6 minuten trager. Barreda kende een slechte 1e rit en dook pas als 18e het zand in vandaag, hij leidt nu in de algemene stand met 6'23" op Brabec. De Australiër Toby Price verloor 32 minuten én de 1e plek. Matthias Walkner (KTM) kende een slechte dag. De winnaar van 2018 had een technisch probleem en sleutelde 2,5 uur aan zijn KTM. De Oostenrijker mag een kruis maken over een goed eindresultaat. Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 315 km kwam hij als 78e voorbij met een achterstand van 2u11'35".

Barreda deed met zijn Honda bijna 4 minuten beter dan Honda-teammaat en titelverdediger Ricky Brabec uit de VS. De Chileen Pablo Quintanilla was met zijn Husqvarna iets meer dan 6 minuten trager.

Barreda kende een slechte 1e rit en dook pas als 18e het zand in vandaag, hij leidt nu in de algemene stand met 6'23" op Brabec. De Australiër Toby Price verloor 32 minuten én de 1e plek.



Matthias Walkner (KTM) kende een slechte dag. De winnaar van 2018 had een technisch probleem en sleutelde 2,5 uur aan zijn KTM. De Oostenrijker mag een kruis maken over een goed eindresultaat.



Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 315 km kwam hij als 78e voorbij met een achterstand van 2u11'35".



04-01-2021 04-01-2021.

14:50 14 uur 50. Pechvogel Colsoul is 18e in rit 1, Sainz is nieuwe leider. Carlos Sainz heeft de openingsrit bij de auto's gewonnen. De titelverdediger had bij aankomst 25 seconden voorsprong op teamgenoot Stéphane Peterhansel. De Tsjech Martin Prokop eindigde verrassend als 3e op 3'18" met in zijn spoor de Fransman Serradori, bijgestaan door de Belg Fabian Lurquin. De Toyota's beleefden niet zo'n goede dag. Proloogwinnaar Nasser Al-Attiyah verloor 12'34". Pechvogels Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul ontgoochelden met de 18e tijd. Het duo reed wel drie keer lek. Sébastien Loeb eindigde als 21e en kijkt al tegen een achterstand van 24:14 ten opzichte van Carlos Sainz aan.



De Toyota's beleefden niet zo'n goede dag. Proloogwinnaar Nasser Al-Attiyah verloor 12'34". Pechvogels Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul ontgoochelden met de 18e tijd. Het duo reed wel drie keer lek.



Sébastien Loeb eindigde als 21e en kijkt al tegen een achterstand van 24:14 ten opzichte van Carlos Sainz aan.



11:23 11 uur 23. Topfavoriet raakt weg kwijt. Ricky Brabec, een van de favorieten bij de motoren, heeft een slechte eerste rit achter de rug. De Amerikaanse titelverdediger won gisteren nog de proloog maar hij verloor vandaag veel tijd. Hij en zijn ploegmaat verdwaalden in de woestijn. Hij verloor meer dan 18 minuten. De zege ging naar de Australiër Toby Price. De Australiër had bij aankomst 31 seconden voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). Hij neemt de leidersplaats bij de motoren over. De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) eindigde 78e.

De zege ging naar de Australiër Toby Price. De Australiër had bij aankomst 31 seconden voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). Hij neemt de leidersplaats bij de motoren over.

De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) eindigde 78e.