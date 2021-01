Dakar-rally: Peterhansel heeft 14e (!) eindzege bijna beet

Bij de auto's heeft Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) de voorlaatste etappe van deze Dakar gewonnen. Voor de Qatarees is het al zijn 6ee etappezege in deze editie, de 41e in zijn carrière.

15 uur 41. Al-Attiyah boekt 6e etappe, Peterhansel stap dichter bij 14e eindzege. Bij de auto's heeft Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) de voorlaatste etappe van deze Dakar gewonnen. Voor de Qatarees is het al zijn 6ee etappezege in deze editie, de 41e in zijn carrière. Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) eindigde als tweede op 1'56". Met enkel nog de slotetappe van morgen voor de boeg heeft Peterhansel een comfortabele voorsprong van 15 minuten op zijn eerste achtervolger. Zonder ongelukken rijdt de Fransman dus naar zijn 14e eindzege: 6 bij de motoren, 8 bij de auto's. .

15 uur 38. Sunderland wint koninginnenrit en zet leider Benavides onder druk. Bij de motoren houdt Sam Sunderland de eer van het KTM-team hoog. De Brit won de zware elfde etappe in de Dakar. Sunderland was 2'40" sneller dan Pablo Quintanilla (Husqvarna). Leider Kevin Benavides (Honda) eindigde als derde op 6'24". In de stand verkleint Sunderland de kloof met leider Benavides tot 4'12". Titelverdediger Ricky Brabec (Honda) verdwaalde iets over halfkoers en verloor ruim 12 minuten. .