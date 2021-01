Dakar Rally: nummer 2 Price geeft op na crash, Peterhansel slaat toe

Op 3 ritten van het einde, waarvan 1 sleuteletappe op donderdag, is de strijd verre van gestreden. Voor Peterhansel is het zijn 1e etappezege in deze Dakar, zijn 48e bij de wagens en zijn 81e als je die van de motoren er ook nog bijtelt. De 55-jarige Fransman gaat voor een 14e eindzege, de achtste bij de auto's. De laatste dateert van 2017.

16 uur 21. Leider Peterhansel slaat 1e keer ongenadig toe. De Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) heeft vernietigend uitgehaald in de 9e rit. "Monsieur Dakar" won de etappe met 12' voorsprong op nummer 2 Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De Qatarees had pech en reed 2 keer lek. In de stand is het verschil tussen Peterhansel en 1e achtervolger Al-Attiyah opgeloven tot 17'50". De Fransman Matthieu Serradori en zijn Belgische corijder Fabian Lurquin (Century) reden een tijdlang aan de leiding, tot er opnieuw technische problemen opdoken. Ze werden 26e op bijna 40 minuten. Op 3 ritten van het einde, waarvan 1 sleuteletappe op donderdag, is de strijd verre van gestreden. Voor Peterhansel is het zijn 1e etappezege in deze Dakar, zijn 48e bij de wagens en zijn 81e als je die van de motoren er ook nog bijtelt. De 55-jarige Fransman gaat voor een 14e eindzege, de achtste bij de auto's. De laatste dateert van 2017. .

16 uur 15. Nummer 2 Toby Price geeft op na zware crash, Kevin Benavides is dagwinnaar. De Argentijn Kevin Benavides (Honda) was de beste motorrijder vandaag. Na 465 km met start en aankomst in Neom was Benavides 1'34" sneller dan de Chileen José Ignacio Cornejo Florimo (Honda), die zijn koppositie verstevigde. Hij profiteerde van de opgave van de Australiër Toby Price (KTM). Price, de eindwinnaar van 2016 en 2019, zal bij zijn 7e deelname een 2e keer niet op het podium staan. De Australiër ging van bij de start in de aanval en had aan het eerste waypoint 48 seconden van zijn achterstand op leider Cornejo Florimo goedgemaakt. Price stoomde door, tot hij aan kilometer 155 zwaar ten val kwam en moest opgeven. Price liep bij zijn val een blessure aan de linkerarm en -schouder op en werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis van Tabuk overgevlogen. Na 8 etappes was hij op 1'06" tweede. De Brit Sam Sunderland (KTM) is op 14'34" derde, de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) op 17'26" vierde. Sunderland en Brabec, de eindwinnaars van 2017 en 2020, finishten wel op ruim 20 minuten, maar kregen de 15 minuten terug die ze verloren toen ze stopten om Price te helpen. De Belg Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 320 kilometer reed hij in 49e positie. .