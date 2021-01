Dakar-rally: de dagwinnaar finisht op 3 wielen

13 uur 27. Dagwinnaar finisht op 3 wielen. Op 2 dagen van de finish in Jeddah heeft thuisrijder Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) opnieuw een etappe gewonnen. Zelfs een lekke band kon de man uit Saudi-Arabië niet afstoppen. Vorig weekend won Al Rahji al de marathonetappe. In de stand blijft de Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) leider met 17 minuten voorsprong op de Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). De overige deelnemers volgen op meer dan een uur van Peterhansel. .

13 uur 23. Leider bij motoren valt uit. José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) heeft na afloop van de 10e Dakaretappe bij de motoren moeten opgeven. De Chileense leider kwam na 252 km ten val, klom terug op zijn motor en zette koers richting finish. Aangekomen in het bivak passeerde Cornejo bij de dokter waarna beslist werd dat hij moest opgeven. Ricky Brabec (Honda) won de etappe en doet weer helemaal mee voor de eindzege. De titelverdediger is 2e op 51 seconden van leider Kevin Benavides (Honda) die vandaag als 3e eindigde. .

16:21

16 uur 21. Leider Peterhansel slaat 1e keer ongenadig toe. De Fransman Stéphane Peterhansel (Mini) heeft vernietigend uitgehaald in de 9e rit. "Monsieur Dakar" won de etappe met 12' voorsprong op nummer 2 Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). De Qatarees had pech en reed 2 keer lek. In de stand is het verschil tussen Peterhansel en 1e achtervolger Al-Attiyah opgeloven tot 17'50". De Fransman Matthieu Serradori en zijn Belgische corijder Fabian Lurquin (Century) reden een tijdlang aan de leiding, tot er opnieuw technische problemen opdoken. Ze werden 26e op bijna 40 minuten. Op 3 ritten van het einde, waarvan 1 sleuteletappe op donderdag, is de strijd verre van gestreden. Voor Peterhansel is het zijn 1e etappezege in deze Dakar, zijn 48e bij de wagens en zijn 81e als je die van de motoren er ook nog bijtelt. De 55-jarige Fransman gaat voor een 14e eindzege, de achtste bij de auto's. De laatste dateert van 2017. .