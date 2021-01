Dakar Rally: Al-Attiyah nadert op Peterhansel met 40e dagzege

13:46 13 uur 46. Goeie dag voor Al-Attiyah. Drievoudig eindwinnaar Nasser Al-Attiyaha is aan zijn opmars begonnen in de Dakar Rally. In de 8e rit smeerde hij de leider in het klassement bij de auto's meer dan 3 minuten aan. Carlos Sainz eindigde maandag als tweede, maar volgt al op bijna 40 minuten in de stand en is dus nagenoeg kansloos voor de eindzege. Bij de motoren slaagde de Chileen Cornejo er eindelijk in Toby Price af te schudden. De 2 waren maar 1 seconden van elkaar gescheiden voor het ingaan van de rit, maar deze keer moest Price toch iets meer dan een minuut prijsgeven. Walter Roelants kwam binnen op de 57e plaats, op 1u45'. . Goeie dag voor Al-Attiyah Drievoudig eindwinnaar Nasser Al-Attiyaha is aan zijn opmars begonnen in de Dakar Rally. In de 8e rit smeerde hij de leider in het klassement bij de auto's meer dan 3 minuten aan. Carlos Sainz eindigde maandag als tweede, maar volgt al op bijna 40 minuten in de stand en is dus nagenoeg kansloos voor de eindzege.

11-01-2021 11-01-2021.

18:57 18 uur 57. Verslag van de zevende rit in de Dakar Rally. Verslag van de zevende rit in de Dakar Rally

13:53 13 uur 53. Al Rajhi won de 7e etappe

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) heeft de 7e etappe bij de wagens gewonnen. Voor de rijder uit Saoedi-Arabië is het, na etappewinst in 2015 in Chili, zijn tweede dagzege ooit in de Dakar en zijn eerste in eigen land. Al Rajhi was 48 seconden sneller dan leider Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) en 1'15" sneller dan Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy). Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) finishte als vierde en verloor 2 minuten op leider Peterhansel, die intussen een bonus van 7'53" heeft op de Qatarees.

De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) heeft het eerste deel van de marathonetappe bij de motoren gewonnen. Brabec hield teamgenoot José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) af in de 7e rit. De Chileen wordt wel de nieuwe leider en heeft in de stand 1 seconde voorsprong op Toby Price (KTM). De Belgische motard Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 242 km passeerde hij als 60e.

12:35 12 uur 35. Motorrijder Walter Roelants toont het bivak van de Dakar. Motorrijder Walter Roelants toont het bivak van de Dakar

10-01-2021 10-01-2021.

18:57 18 uur 57. Verslag van de zesde rit in de Dakar Rally. Verslag van de zesde rit in de Dakar Rally