Dakar Rally: 6e rit wordt ingekort "om veiligheidsredenen"

22 uur 11. 6e rit om veiligheidsredenen ingekort. Rit 6 in de Dakar, die vrijdag gereden wordt tussen de steden Al Qaisumah en Haïl in Saoedi-Arabië, is ingekort "wegens veiligheidsredenen". Dat werd donderdagavond bekendgemaakt door de organisatoren, terwijl nog tientallen deelnemers de 5e rit aan het afwerken waren. De duisternis was toen al ingevallen en het weer was sterk verslechterd in de omgeving van Al Qaisumah. De zesde etappe zou normaal een klassementsrit bevatten van 448 kilometer. Daarnaast zouden 2 verbindingsritten worden afgelegd, goed voor een totale afstand van 792 kilometer. De organisatoren hebben nu beslist om de start te verlaten. Door een tussenpunt over te slaan wordt de afstand van de klassementsproef met 100 kilometer ingekort. Hierdoor krijgen de deelnemers, waarbij heel wat amateurs, meer tijd om te recupereren. .