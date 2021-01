Nasser Al-Attiyah heeft de smaak te pakken: de Qatarees boekte vandaag zijn 3e ritzege op een rij. In zijn Toyota was de drievoudige eindwinnaar de sterkste in de langste etappe. In de stand verandert er niet te veel: Stéphane Peterhansel blijft leider.

12 uur 32. Motoren: tweede ritzege Barreda, nieuwe leider. Joan Barreda Bort (Honda) heeft de vierde etappe voor motoren in de Dakar gewonnen. De Spanjaard was 5'57" sneller dan Ross Branch (Yamaha). De Australiër Daniel Sanders (KTM) finishte als 3e op 6'09". De Amerikaanse leider Skyler Howes (KTM) verloor 13'13" en zakt naar de 5e plaats. De Fransman Xavier De Soultrait (Husqvarna) is de nieuwe leider bij de motoren. .

17 uur 05. Tom Colsoul: "Enorme ontgoocheling". "Dag 3 is niet verlopen zoals we wilden", reageert Tom Colsoul vanuit de woestijn. "Het begon nochtans goed. Veel tegenstanders reden verkeerd, wij niet." "40 kilometer voor het einde liep het mis. De auto is beginnen te tollen. We hadden niet in de mot dat de weg er plots zo hobbelig bij lag." "Hier eindigt de Dakar voor ons, want de auto valt niet te repareren. Gelukkig hebben we zelf niks, op wat spierpijn na. De ontgoocheling is wel enorm." .