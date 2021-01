Dakar eindigt voor Tom Colsoul na zware crash: "Enorme ontgoocheling"

17:05

17 uur 05. Tom Colsoul: "Enorme ontgoocheling". "Dag 3 is niet verlopen zoals we wilden", reageert Tom Colsoul vanuit de woestijn. "Het begon nochtans goed. Veel tegenstanders reden verkeerd, wij niet." "40 kilometer voor het einde liep het mis. De auto is beginnen te tollen. We hadden niet in de mot dat de weg er plots zo hobbelig bij lag." "Hier eindigt de Dakar voor ons, want de auto valt niet te repareren. Gelukkig hebben we zelf niks, op wat spierpijn na. De ontgoocheling is wel enorm." .