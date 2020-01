Dakarrally: Titelverdediger Price is meteen op de afspraak

Fase per fase

Fase per fase

12:49 12 uur 49. Surprise bij de auto's. Bij de auto's heeft de eerste rit wel een verrassing opgeleverd: de Litouwer Vaidotas Zala is de eerste prijsduif in deze editie. Hij was sneller dan dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz. Titelverdediger Nasser Al-Attiyah reed lange tijd aan de leiding, maar werd genekt door technische problemen. Bernhard ten Brinke en onze landgenoot Tom Colsoul eindigden als 5e op 6'30" van ritwinnaar Zala. Fernando Alonso debuteerde met een 11e plaats. Surprise bij de auto's Bij de auto's heeft de eerste rit wel een verrassing opgeleverd: de Litouwer Vaidotas Zala is de eerste prijsduif in deze editie. Hij was sneller dan dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz. Titelverdediger Nasser Al-Attiyah reed lange tijd aan de leiding, maar werd genekt door technische problemen. Bernhard ten Brinke en onze landgenoot Tom Colsoul eindigden als 5e op 6'30" van ritwinnaar Zala. Fernando Alonso debuteerde met een 11e plaats.

12:49 12 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:41 11 uur 41. Price pikt de draad van vorig jaar op. Bij de motoren heeft titelverdediger Toby Price zijn eerste afspraak in deze Dakar niet gemist. De 32-jarige Australiër won de eerste etappe tussen Jeddah en Al Wajh. Hij was op zijn KTM sneller dan de Amerikaan Ricky Brabec en de Oostenrijker Matthias Walkner. Price pikt de draad van vorig jaar op Bij de motoren heeft titelverdediger Toby Price zijn eerste afspraak in deze Dakar niet gemist. De 32-jarige Australiër won de eerste etappe tussen Jeddah en Al Wajh. Hij was op zijn KTM sneller dan de Amerikaan Ricky Brabec en de Oostenrijker Matthias Walkner.

11:40 11 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

05-01-2020 05-01-2020.

16:58 16 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:57 16 uur 57. Rally Stéphane Peterhansel moet het zonder zijn vrouw doen in Dakar-rally

16:55 16 uur 55. Hoe presteert Fernando Alonso? Fernando Alonso is van alle markten thuis. De Spaanse ex-F1-kampioen heeft met de Dakarrally een nieuwe uitdaging gevonden. "Dit is de hardste wedstrijd van de planeet. Het past perfect in mijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen", zegt de Spaanse debutant. Hoe presteert Fernando Alonso? Fernando Alonso is van alle markten thuis. De Spaanse ex-F1-kampioen heeft met de Dakarrally een nieuwe uitdaging gevonden. "Dit is de hardste wedstrijd van de planeet. Het past perfect in mijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen", zegt de Spaanse debutant.