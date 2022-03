WK indoor: Tornados zijn wereldkampioen, Duplantis vliegt naar wereldrecord

Het WK indoor krijgt een fantastische apotheose. Armand Duplantis is bij zijn derde poging nog over 6,20m gegaan, goed voor een wereldrecord.

20 uur 11. WR voor Duplantis! Het WK indoor krijgt een fantastische apotheose. Armand Duplantis is bij zijn derde poging nog over 6,20m gegaan, goed voor een wereldrecord. .

20:10

20 uur 10. Laat ons niet ontgoocheld zijn over de prestatie van de Cheetahs. We wisten op voorhand dat een medaille onmogelijk was. Marc Willems.