WK indoor: Tornados en Cheetahs naar finale, Carmoy 6e, fenomenaal hink-staprecord van Rojas

13:10 13 uur 10. De Zuid-Koreaan Sang-hyeok Woo is de allereerste indoorwereldkampioen voor zijn land. De Zuid-Koreaan Sang-hyeok Woo is de allereerste indoorwereldkampioen voor zijn land

13:09 13 uur 09. Koreaan Woo wint hoogspringen. De Zuid-Koreaan Sang-hyeok Woo is de allereerste indoorwereldkampioen voor zijn land. In een hoogstaande competitie - 5 man ging over 2,31 meter - raakte hij als enige over 2,34 meter. Het was een spannende bedoening: liefst 5 mannen - vaak tot hun eigen verbazing - gingen over 2,31 meter. Dat lukte Thomas Camroy 3 keer niet, hij eindigde 6e met 2,28 meter. Opvallend: Woo ging pas bij zijn derde en laatste poging over 2,31 meter, maar daarna wel als enige over 2,34 meter. En dat bij zijn eerste poging. Het zilver was voor de verrassende Zwitser Loïc Gasch, het brons werd gedeeld door olympisch kampioen Gianmarco Tamberi en de Nieuw-Zeelander Hamisk Kerr. . Koreaan Woo wint hoogspringen De Zuid-Koreaan Sang-hyeok Woo is de allereerste indoorwereldkampioen voor zijn land. In een hoogstaande competitie - 5 man ging over 2,31 meter - raakte hij als enige over 2,34 meter.



Het was een spannende bedoening: liefst 5 mannen - vaak tot hun eigen verbazing - gingen over 2,31 meter. Dat lukte Thomas Camroy 3 keer niet, hij eindigde 6e met 2,28 meter.



Opvallend: Woo ging pas bij zijn derde en laatste poging over 2,31 meter, maar daarna wel als enige over 2,34 meter. En dat bij zijn eerste poging.



Het zilver was voor de verrassende Zwitser Loïc Gasch, het brons werd gedeeld door olympisch kampioen Gianmarco Tamberi en de Nieuw-Zeelander Hamisk Kerr.

12:59 12 uur 59. Fenomenaal hink-stap-record: Yulimar Rojas springt liefst 15,74 meter ver. Fenomenaal hink-stap-record: Yulimar Rojas springt liefst 15,74 meter ver

12:50 12 uur 50. Venezolaanse Rojas springt fenomenaal wereldrecord hink-stap. De Venezolaanse alleenheerser Yulimar Rojas was bij haar eerste poging al zeker van de wereldtitel, een derde indoor op een rij. Ze gebruikte haar 5 andere sprongen van de ochtend om haar wereldrecord aan te vallen. Dat had ze sinds februari 2020 op haar naam in Madrid met 15,43 meter. Ze kwam dicht, maar niet dicht genoeg. Tot bij haar zesde en laatste poging: toen vielen de puzzelstukjes in elkaar: perfecte afsprong en perfecte hink en stap en sprong. De 26-jarige wist het meteen: 15,74 meter was het resultaat. Rojas was door het dolle heen. . Venezolaanse Rojas springt fenomenaal wereldrecord hink-stap De Venezolaanse alleenheerser Yulimar Rojas was bij haar eerste poging al zeker van de wereldtitel, een derde indoor op een rij. Ze gebruikte haar 5 andere sprongen van de ochtend om haar wereldrecord aan te vallen.



Dat had ze sinds februari 2020 op haar naam in Madrid met 15,43 meter. Ze kwam dicht, maar niet dicht genoeg. Tot bij haar zesde en laatste poging: toen vielen de puzzelstukjes in elkaar: perfecte afsprong en perfecte hink en stap en sprong.



De 26-jarige wist het meteen: 15,74 meter was het resultaat. Rojas was door het dolle heen.





12:50 12 uur 50. De Oekraïense Marina Bech-Romantsjoek pakt zilver. De Oekraïense Marina Bech-Romantsjoek pakt zilver

12:49 12 uur 49. Oekraïens zilver in hink-stap. Het hink-stap-springen bij de vrouwen leverde heel wat emoties op. Niet alleen was er het wereldrecord bij winnares Yulimar. De Oekraïense Marina Bech-Romantsjoek deed een zilveren medaille bij het goud van gisteren in het hoogspringen (met Jaroslava Mahoetsjich) voor het land in oorlog. De Oekraïense (14,74m) springt 1 meter minder ver dan Yulimar. . Oekraïens zilver in hink-stap Het hink-stap-springen bij de vrouwen leverde heel wat emoties op. Niet alleen was er het wereldrecord bij winnares Yulimar. De Oekraïense Marina Bech-Romantsjoek deed een zilveren medaille bij het goud van gisteren in het hoogspringen (met Jaroslava Mahoetsjich) voor het land in oorlog. De Oekraïense (14,74m) springt 1 meter minder ver dan Yulimar.

12:49 12 uur 49. Dit wereldrecord van Rojas is dé prestatie van dit wereldkampioenschap. Commentator Kris Meertens. Dit wereldrecord van Rojas is dé prestatie van dit wereldkampioenschap. Commentator Kris Meertens

12:48 Marina Bech-Romantsjoek. 12 uur 48. Marina Bech-Romantsjoek

12:40 12 uur 40. Carmroy wordt 6e met 2,28m. Met 2,28 meter zet Thomas Camroy een seizoensbeste neer. 2,28 meter is ook een evenaring van zijn persoonlijk record. Hij wordt daarmee zesde in een hoogstaande finale. Liefst 5 mannen zijn over 2,31 meter gegaan. De lat ligt nu op 2,34 meter. . Carmroy wordt 6e met 2,28m Met 2,28 meter zet Thomas Camroy een seizoensbeste neer. 2,28 meter is ook een evenaring van zijn persoonlijk record.



Hij wordt daarmee zesde in een hoogstaande finale. Liefst 5 mannen zijn over 2,31 meter gegaan. De lat ligt nu op 2,34 meter.

12:34 12 uur 34. Noor Vidts spreekt in De Zevende Dag over haar gouden medaille . Noor Vidts spreekt in De Zevende Dag over haar gouden medaille

12:24 12 uur 24. Camroy gaat bij laatste poging over 2,28 meter. Camroy gaat bij laatste poging over 2,28 meter

12:23 12 uur 23. Thomas Camroy blijft in hoogspringcompetitie. De jonge Belg gaat bij zijn 3e en laatste poging over 2,28 meter, zijn beste prestatie dit seizoen. Hij blijft zo in de running en staat voorlopig zesde. . Thomas Camroy blijft in hoogspringcompetitie De jonge Belg gaat bij zijn 3e en laatste poging over 2,28 meter, zijn beste prestatie dit seizoen. Hij blijft zo in de running en staat voorlopig zesde.

12:20 12 uur 20. Reactie Michael Somers na de 13e plaats. Reactie Michael Somers na de 13e plaats

12:18 12 uur 18. Ethiopië boven in de finale van de 3.000 meter: Selemon Barega pakt goud. Ethiopië boven in de finale van de 3.000 meter: Selemon Barega pakt goud

12:17 12 uur 17. Michael Somers eindigt 13e, Ethiopië boven op 3.000m. Ethiopië boven in de finale van de 3.000 meter: Selemon Barega pakt goud in 7'41"38, voor zijn landgenoot Lamecha Girma (7'41"63). De Brit Adam Scott haalde na een geweldige eindspurt het brons. Michael Somers eindigde op de 13e plaats in 7'51"65. De tweede van het Belgisch kampioenschap eind februari achter Isaac Kimeli was de enige Belg in de finale. Kimeli zegde af met eenhamstringblessure na de reeksen. Somers liep op het BK een PR van 7'48"72. . Michael Somers eindigt 13e, Ethiopië boven op 3.000m Ethiopië boven in de finale van de 3.000 meter: Selemon Barega pakt goud in 7'41"38, voor zijn landgenoot Lamecha Girma (7'41"63). De Brit Adam Scott haalde na een geweldige eindspurt het brons.



Michael Somers eindigde op de 13e plaats in 7'51"65. De tweede van het Belgisch kampioenschap eind februari achter Isaac Kimeli was de enige Belg in de finale. Kimeli zegde af met eenhamstringblessure na de reeksen. Somers liep op het BK een PR van 7'48"72.

12:07 12 uur 07. Belgian Cheetahs: "We dromen altijd van een medaille". Belgian Cheetahs: "We dromen altijd van een medaille"

12:07 Laus krijgt felicitaties van Van Den Broeck en Claes. 12 uur 07. Laus krijgt felicitaties van Van Den Broeck en Claes

12:06 12 uur 06. Tijd van Cheetahs volstaat voor finale. De ultieme inspanning van Camille Laus heeft geloond. De slotloopsters van de 4x400m-vrouwenploeg perste er alles uit en ging nog de Britse voorbij. België eindigde zo derde in een Belgisch record van 3'30"58. De top 2 (VS en Nederland) stootte door naar de finale. In de tweede halve finale waren de tickets voor Polen en Jamaica. Nummer 3 Ierland liep 3'31". België zit met 3'30"58 bij de beste 2 verliezende tijden en mag zo naar de finale om 19.55 u. . Tijd van Cheetahs volstaat voor finale De ultieme inspanning van Camille Laus heeft geloond. De slotloopsters van de 4x400m-vrouwenploeg perste er alles uit en ging nog de Britse voorbij. België eindigde zo derde in een Belgisch record van 3'30"58.



De top 2 (VS en Nederland) stootte door naar de finale. In de tweede halve finale waren de tickets voor Polen en Jamaica. Nummer 3 Ierland liep 3'31".



België zit met 3'30"58 bij de beste 2 verliezende tijden en mag zo naar de finale om 19.55 u.

12:00 12 uur . Belgian Cheetahs lopen BR in reeksen van 4x400m (en mogen naar finale). Belgian Cheetahs lopen BR in reeksen van 4x400m (en mogen naar finale)