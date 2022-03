Jaroslava Mahoetsjich heeft haar Oekraïense landgenoten even blij kunnen maken. Ze verovert de gouden medaille in het hoogspringen met een sprong over 2,02 meter. "De meest bejubelde medaille hier in Belgrado", noemt commentator Kris Meertens het.

In het hoogspringen blijven nog 2 vrouwen over voor het goud: Eleanor Patterson uit Australië en Jaroslava Mahoetsjich uit Oekraïne. Het wordt sowieso een emotionele medaille, maar wordt het ook goud voor Oekraïne?

12 uur 40. Debjani: "Het was een loterij". Ismaël Debjani baalde na zijn uitschakeling. "Het idee was om snel te vertrekken. Ik betreur dat ik niet meteen vol ben aangegaan. Christophe (Dumont, zijn coach) had mij gezegd te wachten tot de 400 meter. Op dat moment zei ik tegen mezelf dat het te traag ging. 3:39 lopen na 1:01 (bij de passage na 400 meter) dat is correct." "Maar ik vind het jammer dat toen Jakob (Ingebrigtsen) mij passeerde, hij mij een beetje vastzette. Daarna maakte de Pool (Michal Rozmys) oorlog en ging de Amerikaan mij voorbij, waardoor ik moest afremmen. Als de Amerikaan (Joshua Thompson) niet passeert, dan hou ik het contact. En op het einde ben ik gekraakt." "Met twee (rechtstreeks) gekwalificeerden, is het een loterij en in mijn wedstrijd was het er maar één want Jakob vindt het vervelend snel te lopen. Voor hem is 3:38 een wandeling. Dit is het leven, maar ik baal dat ik uitgeschakeld ben." .