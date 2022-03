WK Atletiek indoor: Noor Vidts gaat vanaf 9.30u op zoek naar een medaille. Kijk LIVE

Het enige negatieve is dat Noor in bepaalde onderdelen competitieritme mist. Competitie blijft de beste training. Ze liep op een slecht moment een coronabesmetting op. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden. Ze kan haar persoonlijk record breken. Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek.

17 uur 16. Het enige negatieve is dat Noor in bepaalde onderdelen competitieritme mist. Competitie blijft de beste training. Ze liep op een slecht moment een coronabesmetting op. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden. Ze kan haar persoonlijk record breken. Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek. Fernando Oliva (coach Noor Vidts).

17:02

17 uur 02. Noor Vidts is vrijdag één van de Belgische kanshebbers op een medaille op het WK atletiek indoor in Belgrado. De nummer vier van de zevenkamp van vorige zomer op de Spelen in Tokio heeft haar nieuwe status aanvaard. Op 25-jarige leeftijd staat ze niet langer in de schaduw van Nafi Thiam, die er niet bij is in Belgrado. "De verwachtingen zijn helemaal anders", bevestigde Fernando Oliva, haar Argentijnse coach. "Het was belangrijk dat Noor die nieuwe rol aanvaardde. Ze blijft geconcentreerd op de essentie: de trainingen." Om die reden wilde Vidts ook niet spreken met de pers voor het WK. .