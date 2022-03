14:10 14 uur 10. Noor Vidts wint ook het kogelstoten. Noor Vidts sluit de ochtendsessie af met de eerste plaats in de vijfkamp. Na winst op de horden, een tweede plaats in het hoogspringen, is ze de beste in het kogelstoten. Niemand doet beter dan 14,03 meter. In de tussenstand is het opletten geblazen voor Adrianna Sulek. De Poolse volgt op 12 punten. Om 17.30 uur komen de vijfkampsters weer in actie, dan staat het verspringen op het programma. De 800 meter, het laatste nummer, begint rond 19.50 uur. . Noor Vidts wint ook het kogelstoten Noor Vidts sluit de ochtendsessie af met de eerste plaats in de vijfkamp. Na winst op de horden, een tweede plaats in het hoogspringen, is ze de beste in het kogelstoten. Niemand doet beter dan 14,03 meter.

In de tussenstand is het opletten geblazen voor Adrianna Sulek. De Poolse volgt op 12 punten.

Om 17.30 uur komen de vijfkampsters weer in actie, dan staat het verspringen op het programma. De 800 meter, het laatste nummer, begint rond 19.50 uur.

14:09 14 uur 09. Tussenstand vijfkamp (3/5). 1. Vidts 2.907 punten 2. Sulek (Pol) 2.895 3. Hawkins (VS) 2.886

1. Vidts 2.907 punten 2. Sulek (Pol) 2.895 3. Hawkins (VS) 2.886



14:08 14 uur 08. Noor Vidts sluit haar voormiddag af met het kogelstoten.

14:02 14 uur 02. Kimeli én Somers naar de finale. Isaac Kimeli is 3e geworden in zijn reeks van de 3.000 meter. Omdat die trager verliep dan die van Michael Somers loopt ook hij zondag de finale. De race van Kimeli barstte pas open na 2 kilometer. Onze landgenoot wist wat hem te doen stond: in de top 4 eindigen. Het werd een 3e plaats in 7'55"75.

De race van Kimeli barstte pas open na 2 kilometer. Onze landgenoot wist wat hem te doen stond: in de top 4 eindigen. Het werd een 3e plaats in 7'55"75.

13:51 13 uur 51. De tweede poging in het kogelstoten voor Noor Vidts gaat minder ver dan haar eerste. Nu blijft ze op 13,38 meter steken. Nog een keer gooien en dan kan ze even uitpuffen.

Nog een keer gooien en dan kan ze even uitpuffen.

13:40 13 uur 40. Kogelstoten voor Vidts nu. Noor Vidts begint ook goed aan het kogelstoten, het derde onderdeel van de vijfkamp. Met haar eerste poging (14,03 meter) ligt ze in eerste positie.

13:38 13 uur 38. De 3.000 meter van Michael Somers. De 3.000 meter van Michael Somers

13:35 13 uur 35. Somers knokt zich naar 7e plaats in reeks. Michael Somers heeft zijn debuut gemaakt op het WK met een 7e plaats in zijn reeks van de 3.000 meter (in 7'51"89). De Belgische crosskampioen moest op zijn tanden bijten toen ze halfweg versnelden. Op karakter sleepte hij een 7e plaats uit het vuur. Of dat volstaat voor een finaleplaats weten we straks, na reeks 2 en 3 (met Isaac Kimeli).

De Belgische crosskampioen moest op zijn tanden bijten toen ze halfweg versnelden. Op karakter sleepte hij een 7e plaats uit het vuur.

Of dat volstaat voor een finaleplaats weten we straks, na reeks 2 en 3 (met Isaac Kimeli).

13:11 13 uur 11. Dit uur komen nog 3 Belgen in actie: Noor Vidts in het kogelstoten van de vijfkamp en Isaac Kimeli en Michael Somers in de reeksen van de 3.000 meter. Dat zijn 15 rondjes op een indoorpiste.

13:10 13 uur 10. Zo loopt Crestan zijn reeks van de 800 meter. Zo loopt Crestan zijn reeks van de 800 meter

13:08 13 uur 08. Crestan plaatst zich voor de finale! Eliott Crestan werkt zijn 800 meter prima af. De Belgische recordhouder finisht als 2e in zijn reeks en plaatst zich voor de finale (in 1'48"53). Even werd hij verdrongen naar de 4e plaats, maar dat loste hij eigenhandig op met een stevige versnelling. De finale van de 800 meter staat morgenavond op het programma.

Even werd hij verdrongen naar de 4e plaats, maar dat loste hij eigenhandig op met een stevige versnelling.

De finale van de 800 meter staat morgenavond op het programma.

12:55 12 uur 55. De race van Aurèle Vandeputte op de 800 meter. De race van Aurèle Vandeputte op de 800 meter

12:52 12 uur 52. 800 meter: Vandeputte 5e. Tijd voor de reeksen van de 800 meter. Aurèle Vandeputte start op kop in zijn reeks en controleert. Halverwege moet hij zich gewonnen wanneer zijn concurrenten een versnelling hoger schakelen. De nummer 2 van ons land heeft moedig gelopen, maar finisht als 5e en voorlaatste in zijn reeks (in 1'49"59).

De nummer 2 van ons land heeft moedig gelopen, maar finisht als 5e en voorlaatste in zijn reeks (in 1'49"59).

12:50 12 uur 50. Sulek neemt leiding over van Vidts. Na het hoogspringen heeft Noor Vidts de eerste plaats aan Adrianna Sulek moeten laten. De Poolse won het hoogspringen en leidt met 2.141 punten. Vidts volgt op 30 punten.

12:49 12 uur 49. Noor Vidts is 2e na 2 onderdelen.

12:39 12 uur 39. Voor Johnson-Thompson loopt het niet. De titelverdedigster faalt ook op 1,86 meter en zal zich op het brons moeten concentreren.

12:38 12 uur 38. 1,86 meter is te hoog gegrepen voor Vidts. 1,86 meter is te hoog gegrepen voor Vidts