LIVESTREAM WK indoor: Tornados en Cheetahs naar finale, Somers 13e op 3.000m, kijk naar hoogspringer Carmoy

12:23 12 uur 23. Thomas Camroy blijft in hoogspringcompetitie. De jonge Belg gaat bij zijn 3e en laatste poging over 2,28 meter, zijn beste prestatie dit seizoen. Hij blijft zo in de running en staat voorlopig zesde.

12:17 12 uur 17. Michael Somers eindigt 13e, Ethiopië boven op 3.000m. Ethiopië boven in de finale van de 3.000 meter: Selemon Barega pakt goud in 7'41"38, voor zijn landgenoot Lamecha Girma (7'41"63). De Brit Adam Scott haalde na een geweldige eindspurt het brons. Michael Somers eindigde op de 13e plaats in 7'51"65. De tweede van het Belgisch kampioenschap eind februari achter Isaac Kimeli was de enige Belg in de finale. Kimeli zegde af met eenhamstringblessure na de reeksen. Somers liep op het BK een PR van 7'48"72.



12:07 12 uur 07. Belgian Cheetahs: "We dromen altijd van een medaille". Belgian Cheetahs: "We dromen altijd van een medaille"

12:07 Laus krijgt felicitaties van Van Den Broeck en Claes. 12 uur 07. Laus krijgt felicitaties van Van Den Broeck en Claes

12:06 12 uur 06. Tijd van Cheetahs volstaat voor finale. De ultieme inspanning van Camille Laus heeft geloond. De slotloopsters van de 4x400m-vrouwenploeg perste er alles uit en ging nog de Britse voorbij. België eindigde zo derde in een Belgisch record van 3'30"58. De top 2 (VS en Nederland) stootte door naar de finale. In de tweede halve finale waren de tickets voor Polen en Jamaica. Nummer 3 Ierland liep 3'31". België zit met 3'30"58 bij de beste 2 verliezende tijden en mag zo naar de finale om 19.55 u.



12:00 12 uur . Belgian Cheetahs lopen BR in reeksen van 4x400m (en mogen naar finale). Belgian Cheetahs lopen BR in reeksen van 4x400m (en mogen naar finale)

11:48 11 uur 48. België eindigt nog 3e en moet wachten op verliezende tijden. Camille Laus loopt een geweldige laatste bocht en rechte lijn en gaat de Britse nog voorbij. Ze finisht als 3e in 3'30"58. Dat is een Belgisch record. De VS (3'28"82) wint voor Nederland (3'29"36), de top 2 mag direct naar finale. België moet hopen bij de beste 2 verliezende tijden te zijn.



11:47 11 uur 47. Camille Laus als 4e. Camille Laus moet nog proberen om een snelste verliezende tijd te lopen, de top 2 is weg. . Camille Laus als 4e Camille Laus moet nog proberen om een snelste verliezende tijd te lopen, de top 2 is weg.

11:46 11 uur 46. Vervaet als 4e . Imke Vervaet loopt in het zog van de Britse op verre afstand van Nederland en de VS. . Vervaet als 4e Imke Vervaet loopt in het zog van de Britse op verre afstand van Nederland en de VS.

11:45 11 uur 45. Claes geeft als derde door. Naomi Van Den Broeck moet rond een struikelende Nederlandse slalommen, Nederland en de VS liggen een straat voor. . Claes geeft als derde door Naomi Van Den Broeck moet rond een struikelende Nederlandse slalommen, Nederland en de VS liggen een straat voor.

11:44 11 uur 44. Cheetahs staan klaar voor hun reeks 4x400. Spanje, België, Groot-Brittannië, Nederland en de VS lopen de eerste van twee reeksen in de 4x400m vrouwen. De top 2 stoot door, de beste 2 verliezers mogen nog mee.



De top 2 stoot door, de beste 2 verliezers mogen nog mee.

11:41 11 uur 41. Belgian Tornados: "We moeten ons nu op de finale concentreren". Belgian Tornados: "We moeten ons nu op de finale concentreren"

11:41 De Tornados wonnen hun reeks. 11 uur 41. De Tornados wonnen hun reeks

11:40 11 uur 40. Tornados met derde tijd naar finale. Spanje won de tweede reeks van de 4x400m in 3'06"98, Nederland de derde reeks in 3'07"64, die twee landen krijgen ook een rechtstreeks ticket voor de finale van 19.40 u. vanavond. De Belgen hadden zich als eerste geplaatst met een zege in reeks 1 in 3'07"43. Gaan mee met de snelste verliezende tijden: Tsjechië, 2e achter Spanje, in 3'07"25, Polen (3'07"90) en Groot-Brittannië (3'08"30), respectievelijk 2e en 3e achter Nederland. De VS, tweede achter België met een blessure bij de slotloper, valt eruit met 3'09"11. Het is de 28e internationale finale voor de Tornados, die op het WK indoor in 2018 brons wegkaapten.



11:26 11 uur 26. Belgian Tornados lopen overtuigend naar reekszege (en finale). Belgian Tornados lopen overtuigend naar reekszege (en finale)

11:16 11 uur 16. Dit is sterk gedaan van de Belgen. Ze halen alweer de finale. Kris Meertens. Dit is sterk gedaan van de Belgen. Ze halen alweer de finale. Kris Meertens

11:14 11 uur 14. België als eerste naar finale. Kevin Borlée doet wat hij moet doen en loopt naar de zege in de eerste reeks. Dat levert een rechtstreeks ticket op. Borlée lag enkele meters voor Isaiah Harris, die in de slotronde af te rekenen kreeg met een blessure. Borlée liep simpel naar de zege, Harris eindigde trekkebenend nog tweede. Voor de Amerikanen is het afwachten of hun verliezende tijd voldoende is. België klokt 3'07"43, de VS is tweede in 3'09"11, voor Zweden, Nigeria en Ecuador.



11:13 11 uur 13. Kevin Borlée begint als koploper. Alexander Doom gaat in de laatste bocht de Amerikaan voorbij en geeft de stok als eerste door aan Kevin Borlée. . Kevin Borlée begint als koploper Alexander Doom gaat in de laatste bocht de Amerikaan voorbij en geeft de stok als eerste door aan Kevin Borlée.

11:12 11 uur 12. Doom als 2e in spoor van VS. In de slotmeters loopt Brazier Dylan Borlée voorbij, Alexander Doom begint als tweede. . Doom als 2e in spoor van VS In de slotmeters loopt Brazier Dylan Borlée voorbij, Alexander Doom begint als tweede.