Anne Zagré kon zich niet plaatsen voor de finale van de 60 meter horden. "Ik deed het niet zo goed als in de reeksen, dus ik ben een beetje teleurgesteld", reageerde de Brusselse.

"In de opwarming voelde ik me beter dan vanochtend. De wedstrijd verliep normaal, ik heb geen grote fouten gemaakt. De reactietijd (0,133) is goed. Het ging heel snel, ik weet niet of dat een verklaring is. Uiteindelijk is het missen van de finale geen ramp omdat indoor geen echt doel vormt. Maar het is een WK. Je wilt het dus beter doen dan in de reeksen."



In de zomer heeft Zagré twee grote doelen: het WK in Eugene en EK in München. "In mijn discipline (100 meter horden) kun je gemakkelijk beide doen, dus de twee zijn belangrijk."