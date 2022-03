11:19 11 uur 19. In de reeksen van de 60 meter heeft Marcell Jacobs zich probleemloos geplaatst voor de volgende ronde. De Italiaan, olympisch kampioen op de 100 meter, snelde naar de zege in 6"53. . In de reeksen van de 60 meter heeft Marcell Jacobs zich probleemloos geplaatst voor de volgende ronde. De Italiaan, olympisch kampioen op de 100 meter, snelde naar de zege in 6"53.

Zagré: 8"04, daar ben ik best tevreden mee"

Ik ben niet in dé vorm van mijn leven, maar 8"04, daar ben ik best tevreden mee. Anne Zagré.

Zagré: "Geen idee of ik finale kan halen". Anne Zagré had de tiende tijd in de reeksen. Vanaf 18.15 uur doet ze in de halve finales een poging om de finale te halen. "Ik heb geen idee of ik de finale kan halen", bleef ze op de vlakte. "Ik heb de andere wedstrijden niet gezien. Ik blijf gefocust op mezelf. Ik wil een goeie wedstrijd lopen, wat agressie en ritme tonen. Ik denk dat het goed kan gaan."



Anne Zagré loopt haar beste tijd van het seizoen en stoot door naar halve finales.

Anne Zagré naar halve finales. Een goeie race van Anne Zagré. Ze snelt in 8"04 naar de tweede plaats én een ticket voor de halve finales. Na een goeie start lag onze landgenote meteen op koers voor een plaats in de top 3. De 8"04 is haar beste tijd van het seizoen. De halve finales zijn in de avondsessie vanaf 18.15 uur.

Anne Zagré start in de vijfde van zes reeksen op de 60 meter horden. De top 3 van elke reeks én de 6 snelste "verliezers" plaatsen zich voor de halve finales.

Vandaag komen drie Belgen in actie in Belgrado. Anne Zagré bijt de spits af in de reeksen van de 60 meter horden. Vanaf 9.35 uur kunt u hier alles volgen met livestream.

de Belgen op zaterdag 60m horden (v) Anne Zagré 9.50 uur (reeksen) 18.15 uur (halve finales) 21.08 uur (finale) 800m (m) Eliott Crestan 19.10 uur (finale) 1.500 m (m) Ismaël Debjani 12.15 uur (reeksen)

60m horden (v) Anne Zagré 9.50 uur (reeksen)





18.15 uur (halve finales)





21.08 uur (finale)

800m (m) Eliott Crestan 19.10 uur (finale)

1.500 m (m) Ismaël Debjani 12.15 uur (reeksen)

