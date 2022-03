11:01 11 uur 01. Watrin begint met Belgisch record! Julien Watrin opent zijn WK met een nationaal record. Hij wint zijn reeks van de 400 meter in 45"88 en plaatst zich probleemloos voor de halve finales. Na een puike start in de buitenbaan nestelde Watrin zich in het zog van Boers. Om de Nederlander nog voor de laatste rechte lijn te verschalken. Met 45"88 zet Watrin een flinke hap in zijn topchrono van vorige maand (46"15). Dat belooft voor het vervolg van zijn WK. . Watrin begint met Belgisch record! Julien Watrin opent zijn WK met een nationaal record. Hij wint zijn reeks van de 400 meter in 45"88 en plaatst zich probleemloos voor de halve finales.

10:59 10 uur 59. Tijd voor de man in vorm: Julien Watrin. Hij loopt de 400 meter. Met 46"15 verbeterde hij onlangs het Belgisch record. . Tijd voor de man in vorm: Julien Watrin. Hij loopt de 400 meter. Met 46"15 verbeterde hij onlangs het Belgisch record.

10:57 10 uur 57. De 60 meter van Rani Rosius. De 60 meter van Rani Rosius

10:45 10 uur 45. Rani Rosius mist start en is uitgeschakeld. Rani Rosius gaat niet hard genoeg op de 60 meter. Ze mist haar start en finisht pas met 7"33 in haar reeks. Te traag voor een plaats in de halve finales. De Belgische sprintster is meteen uitgeschakeld. . Rani Rosius mist start en is uitgeschakeld Rani Rosius gaat niet hard genoeg op de 60 meter. Ze mist haar start en finisht pas met 7"33 in haar reeks. Te traag voor een plaats in de halve finales. De Belgische sprintster is meteen uitgeschakeld.

10:28 10 uur 28. Noor Vidts komt over een halfuurtje weer de zaal binnen. Zij vat post aan de hoogspringstand voor het tweede onderdeel van de vijfkamp. . Noor Vidts komt over een halfuurtje weer de zaal binnen. Zij vat post aan de hoogspringstand voor het tweede onderdeel van de vijfkamp.

10:15 10 uur 15. Hallo, Noor Vidts!

10:11 10 uur 11. De volgende Belgische in actie wordt Rani Rosius. Zij neemt deel aan de 60 meter en loopt om 10.43 uur haar reeks. . De volgende Belgische in actie wordt Rani Rosius. Zij neemt deel aan de 60 meter en loopt om 10.43 uur haar reeks.

10:00 10 uur . Noor Vidts' grootste concurrente Katarina Johnson-Thompson - KJT voor de vrienden - heeft haar start gemist. De titelverdedigster staat 8e na het eerste nummer. Ze sprintte in 8"45 over de horden. . Noor Vidts' grootste concurrente Katarina Johnson-Thompson - KJT voor de vrienden - heeft haar start gemist. De titelverdedigster staat 8e na het eerste nummer. Ze sprintte in 8"45 over de horden.

09:56 09 uur 56. Vijfkampster Noor Vidts wint de 60 meter horden. Vijfkampster Noor Vidts wint de 60 meter horden

09:53 09 uur 53. Tussenstand vijfkamp (1/5). 1. Noor Vidts 1.095 punten Mills (GBr) 1.095 3. Williams (VS) 1.084 8. Johnson-Thompson (GBr) 1.028 . Tussenstand vijfkamp (1/5)

1. Noor Vidts 1.095 punten

Mills (GBr) 1.095 3. Williams (VS) 1.084 8. Johnson-Thompson (GBr)

1.028



09:45 09 uur 45. Vidts opent met persoonlijk record. Noor Vidts geeft meteen haar visitekaartje af en wint haar reeks! Met 8"15 verbetert ze haar persoonlijk record op de 60 meter horden. Vorige maand liep ze 8"24 op het Belgisch kampioenschap. Haar Engelse collega Holly Mills loopt even hard als Noor Vidts. Ze delen samen de eerste plaats. . Vidts opent met persoonlijk record Noor Vidts geeft meteen haar visitekaartje af en wint haar reeks! Met 8"15 verbetert ze haar persoonlijk record op de 60 meter horden. Vorige maand liep ze 8"24 op het Belgisch kampioenschap.

Haar Engelse collega Holly Mills loopt even hard als Noor Vidts. Ze delen samen de eerste plaats.

09:34 09 uur 34. Noor Vidts zit klaar om aan haar WK-dag te beginnen. Ze snijdt de vijfkamp aan met de 60 meter horden. . Noor Vidts zit klaar om aan haar WK-dag te beginnen. Ze snijdt de vijfkamp aan met de 60 meter horden.

09:10 09 uur 10. Met livestream. Elke dag zenden we rechtstreeks uit vanuit Belgrado. Kris Meertens en Marc Willems verzorgen het commentaar in de hoofdstad van Servië. . Met livestream Elke dag zenden we rechtstreeks uit vanuit Belgrado. Kris Meertens en Marc Willems verzorgen het commentaar in de hoofdstad van Servië.

09:00 09 uur . 7 Belgen op dag 1. Over een halfuur gaat het WK in zaal van start. 7 Belgen komen in actie op de openingsdag. Noor Vidts is onze grootste medaillekandidate. Zij neemt deel aan de vijfkamp. De andere landgenoten in actie: Camille Laus (400 m), Julien Watrin (400 m), Eliott Crestan en Aurèle Vandeputte (800 m) en tot slot Isaac Kimeli en Michael Somers (3.000 m). . 7 Belgen op dag 1 Over een halfuur gaat het WK in zaal van start. 7 Belgen komen in actie op de openingsdag.

Noor Vidts is onze grootste medaillekandidate. Zij neemt deel aan de vijfkamp.

De andere landgenoten in actie: Camille Laus (400 m), Julien Watrin (400 m), Eliott Crestan en Aurèle Vandeputte (800 m) en tot slot Isaac Kimeli en Michael Somers (3.000 m).

17:16 17 uur 16. Het enige negatieve is dat Noor in bepaalde onderdelen competitieritme mist. Competitie blijft de beste training. Ze liep op een slecht moment een coronabesmetting op. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden. Ze kan haar persoonlijk record breken. Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek. Fernando Oliva (coach Noor Vidts). Het enige negatieve is dat Noor in bepaalde onderdelen competitieritme mist. Competitie blijft de beste training. Ze liep op een slecht moment een coronabesmetting op. Technisch is ze klaar om het werk van de trainingen om te zetten in wedstrijden. Ze kan haar persoonlijk record breken. Maar het blijft een WK. En anders dan in Tokio is er hier publiek. Fernando Oliva (coach Noor Vidts)

17:02 17 uur 02. Noor Vidts is vrijdag één van de Belgische kanshebbers op een medaille op het WK atletiek indoor in Belgrado. De nummer vier van de zevenkamp van vorige zomer op de Spelen in Tokio heeft haar nieuwe status aanvaard. Op 25-jarige leeftijd staat ze niet langer in de schaduw van Nafi Thiam, die er niet bij is in Belgrado. "De verwachtingen zijn helemaal anders", bevestigde Fernando Oliva, haar Argentijnse coach. "Het was belangrijk dat Noor die nieuwe rol aanvaardde. Ze blijft geconcentreerd op de essentie: de trainingen." Om die reden wilde Vidts ook niet spreken met de pers voor het WK. . Noor Vidts is vrijdag één van de Belgische kanshebbers op een medaille op het WK atletiek indoor in Belgrado. De nummer vier van de zevenkamp van vorige zomer op de Spelen in Tokio heeft haar nieuwe status aanvaard. Op 25-jarige leeftijd staat ze niet langer in de schaduw van Nafi Thiam, die er niet bij is in Belgrado. "De verwachtingen zijn helemaal anders", bevestigde Fernando Oliva, haar Argentijnse coach. "Het was belangrijk dat Noor die nieuwe rol aanvaardde. Ze blijft geconcentreerd op de essentie: de trainingen." Om die reden wilde Vidts ook niet spreken met de pers voor het WK.