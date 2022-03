LIVESTREAM: Kijk om 10.05 u. naar ochtendsessie WK atletiek indoor met Obasuyi, Carmoy, Somers en 4x400-teams

09:36

09 uur 36. Volgorde Cheetahs. Coach Carole Bam heeft de knoop doorgehakt over de volgorde waarin de 4x400m-vrouwenploeg om 11.45 u. de reeksen zal lopen: Hanne Claes, Noami Van Den Broeck, Imke Vervaet en Camille Laus. De Cheetahs lopen in baan 3, voor Spanje (2) en achter Groot-Brittannië (4), Nederland (5) en de VS (6). De top 2 stoot door naar de finale om 19.55 u. Er zijn 2 halve finales. De snelste 2 verliezers mogen ook mee naar de finale. De vrouwen proberen zich te plaatsen voor hun zesde internationale finale, het zou hun derde op een rij zijn. Vorig jaar pakten de Cheetahs de 7e plaats op de World Relays in Chorzow en op de Spelen in Tokio. .