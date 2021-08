Tornados komen net tekort voor medaille, Cheetahs eindigen 7e in finale

15:34 15 uur 34. Sacoor: "Ik werd gewoon naar huis gelopen in de laatste rechte lijn". Sacoor: "Ik werd gewoon naar huis gelopen in de laatste rechte lijn"

15:32 15 uur 32. Doom: "Beetje dubbel gevoel met die 4e plek".

15:28 15 uur 28. Kevin Borlée: "We gaan alsmaar sneller, maar zijn opnieuw 4e".

15:25 15 uur 25. Dylan Borlée: "Voor atleten die zoveel hebben afgezien, is dit heel hard".

15:08 15 uur 08. Lasitskene verovert het goud in het hoogspringen.

15:07 15 uur 07. De allerlaatste dag in het olympisch atletiekstadion zit erop. Morgen komen Koen Naert, Dieter Kersten en Bashir Abdi nog in actie op de marathon. Valt er dan nog een medaille uit de lucht? Dat weten we vannacht.

15:05 15 uur 05. Goud Lasitskene. Lasitskene bewijst nog eens dat ze de allerbeste hoogspringster is ter wereld. De wereldkampioene van Doha in 2019 heeft het goud beet. Zilver is er voor Machoetsjich en McDermott pakt brons.

15:01 15 uur 01. McDermott net niet! Dit is bijzonder jammer voor de Australische, ze raakt net niet over de 2,04 meter. Ze barst nadien in tranen uit, maar is ongetwijfeld ook gelukkig met het brons.

15:01 15 uur 01. We ronden een aangename atletieknamiddag met de allerlaatste springsters. Lasitskene lijkt op weg naar goud, ze gaat over 2,04 meter.

15:00 15 uur . Was Kevin helemaal fit geweest, dan zat er misschien wel brons in. . Kris Meertens.

14:59 14 uur 59. Belgian Tornados lopen naar 4e plaats in de finale van de 4x400m, goud voor de VS.

14:57 14 uur 57. Belgisch record. Er valt niets verkeerds te zeggen over de prestatie van de Tornados. Net als bij de Cheetahs is er ook nu weer een Belgisch record. De VS pakt overigens goud voor Nederland en Botswana.

14:57 14 uur 57. Kevin Borlée sterft in de laatste meters, opnieuw een 4e plaats voor de Belgen. Een geweldige prestatie van onze Tornados, net geen eremetaal.

14:56 14 uur 56. Dylan Borlée maakt terrein goed en gaat meegeven met zijn broer. Wat zit er nog in de tank?

14:55 14 uur 55. Doom geeft goed mee met Sacoor. België in 4e positie. De VS, Trinidad en Tobago en Botswana hebben een klein kloofje.

14:54 14 uur 54. Doom houdt best goed stand, maar Botswana en Trinidad en Tobago komen langszij.

14:54 14 uur 54. Start! Doom schiet uit de startblokken uit de buitenbaan.

14:51 14 uur 51. Zwakke teams zien niet we niet bij de voorstelling. De Tornados staan voor een loodzware opdracht. Doom opent onze race!