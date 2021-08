Nafi Thiam vliegt over 1,92m naar de leidersplaats in de zevenkamp

05:34 05 uur 34. Thiam leidt, Vidts knap vierde. Ook Noor Vidts is voorlopig bezig aan een heel goede zevenkamp. Ze is na de ochtendsessie in Tokio erg knap 4e, op amper 61 punten van Thiam, die de ranking aanvoert. Staks staan er nog twee nummers op het programma in de zevenkamp: het kogelstoten (12.05 u) en de 200m (13.38 u). . Thiam leidt, Vidts knap vierde Ook Noor Vidts is voorlopig bezig aan een heel goede zevenkamp. Ze is na de ochtendsessie in Tokio erg knap 4e, op amper 61 punten van Thiam, die de ranking aanvoert.

05:29 05 uur 29. De stand in de zevenkamp na twee nummers:. 1. Nafi Thiam: 2.176 punten 2. Erica Bougard (VS): 2.157 punten 3. Katarina Johnson-Thompson (GBr): 2.138 punten 4. Noor Vidts: 2.115 punten 5. Kendell Williams (VS): 2.107 punten 6. Anouk Vetter (Ned): 2.089 punten 7. Maria Huntington (Fin): 2.072 punten 8. Georgia Ellenwood (Can): 2.071 punten 9. Ninali Zheng (Chi): 2.062 punten 10. Carolin Schafer (Dui): 2.059 punten . De stand in de zevenkamp na twee nummers: 1. Nafi Thiam: 2.176 punten 2. Erica Bougard (VS): 2.157 punten 3. Katarina Johnson-Thompson (GBr): 2.138 punten 4. Noor Vidts: 2.115 punten 5. Kendell Williams (VS): 2.107 punten 6. Anouk Vetter (Ned): 2.089 punten 7. Maria Huntington (Fin): 2.072 punten 8. Georgia Ellenwood (Can): 2.071 punten 9. Ninali Zheng (Chi): 2.062 punten 10. Carolin Schafer (Dui): 2.059 punten

05:23 05 uur 23. Net niet over 1,95m. Ook de derde poging op 1,95m is niet de goede voor Thiam. Ze kan toch tevreden terugblikken op het hoogspringen, want ze springt letterlijk naar de eerste plaats in de tussenstand. . Net niet over 1,95m Ook de derde poging op 1,95m is niet de goede voor Thiam. Ze kan toch tevreden terugblikken op het hoogspringen, want ze springt letterlijk naar de eerste plaats in de tussenstand.

05:22 05 uur 22. Coach Roger Lespagnard vraagt applaus in het stadion en dat werpt bijna zijn vruchten af. Bij haar tweede poging lijkt ze over 1,95m te gaan, maar met haar voet raakt ze alsnog de lat. Net niet! . Coach Roger Lespagnard vraagt applaus in het stadion en dat werpt bijna zijn vruchten af. Bij haar tweede poging lijkt ze over 1,95m te gaan, maar met haar voet raakt ze alsnog de lat. Net niet!

05:21 05 uur 21. 1,95m is voorlopig te hoog gegrepen voor Thiam. Ze kwam niet goed uit met haar passen en tikt de lat eraf. . 1,95m is voorlopig te hoog gegrepen voor Thiam. Ze kwam niet goed uit met haar passen en tikt de lat eraf.

05:15 05 uur 15. Ook met 1,92m heeft Thiam geen problemen. Thiam vliegt als vanouds over 1,92m. Ze kan beginnen aan het uitbouwen van haar voorsprong, want ze neemt de leiding in de algemene tussenstand over van de Amerikaanse Bougard. . Ook met 1,92m heeft Thiam geen problemen Thiam vliegt als vanouds over 1,92m. Ze kan beginnen aan het uitbouwen van haar voorsprong, want ze neemt de leiding in de algemene tussenstand over van de Amerikaanse Bougard.

05:11 05 uur 11. KJT out. Ook pogingen 2 en 3 op 1,89m zijn niet succesvol voor Johnson-Thompson. Als Thiam zo meteen over 1,92m springt, dan kan ze afstand nemen van de Britse in de tussenstand. Ze blijft overigens als enige van haar groep over op die hoogte, want ook de Amerikaanse Bougard ligt eruit. . KJT out Ook pogingen 2 en 3 op 1,89m zijn niet succesvol voor Johnson-Thompson. Als Thiam zo meteen over 1,92m springt, dan kan ze afstand nemen van de Britse in de tussenstand.

05:05 05 uur 05. Thiam evenaart SB. De lat ligt nu op 1,89m en ook dat is geen probleem voor Nafi Thiam. Daarmee evenaart ze haar beste sprong van het seizoen. KJT lijkt op die hoogte op haar limiet te zitten, ze tikt de lat eraf. . Thiam evenaart SB De lat ligt nu op 1,89m en ook dat is geen probleem voor Nafi Thiam. Daarmee evenaart ze haar beste sprong van het seizoen.

05:00 05 uur . Thiam blijft foutloos. Thiam houdt de druk op haar concurrenten hoog met alweer een goede sprong, nu over 1,86m. Ook KJT gaat bij haar eerste poging over die hoogte, goed voor haar beste sprong van het seizoen. . Thiam blijft foutloos Thiam houdt de druk op haar concurrenten hoog met alweer een goede sprong, nu over 1,86m. Ook KJT gaat bij haar eerste poging over die hoogte, goed voor haar beste sprong van het seizoen.

04:55 04 uur 55. In de groep van Thiam zijn maar vier vrouwen over 1,83m gegaan: Thiam zelf, haar concurrente KJT, de Poolse Sulek en de Amerikaanse Bougard. De lat gaat weer drie centimeter hoger nu. . In de groep van Thiam zijn maar vier vrouwen over 1,83m gegaan: Thiam zelf, haar concurrente KJT, de Poolse Sulek en de Amerikaanse Bougard. De lat gaat weer drie centimeter hoger nu.

04:52 04 uur 52. Ook KJT over 1,83m. Johnson-Thompson is bij haar derde poging dan toch over 1,83m gegaan. De Britse heeft wel al veel meer moeite dan Thiam op die hoogte. . Ook KJT over 1,83m Johnson-Thompson is bij haar derde poging dan toch over 1,83m gegaan. De Britse heeft wel al veel meer moeite dan Thiam op die hoogte.



04:46 04 uur 46. Ook de tweede poging van KJT op 1,83m gaat de mist in. Deelt Thiam op dit nummer een mentale tik uit aan haar concurrente? . Ook de tweede poging van KJT op 1,83m gaat de mist in. Deelt Thiam op dit nummer een mentale tik uit aan haar concurrente?

04:38 04 uur 38. Thiam ook over 1,83m. Ook 1,83m is geen probleem voor Nafi Thiam. Ze blijft foutloos in het hoogspringen. Dat kan niet gezegd worden van Johnson-Thompson, die de lat eraf tikt op 1,83m bij haar eerste poging. . Thiam ook over 1,83m Ook 1,83m is geen probleem voor Nafi Thiam. Ze blijft foutloos in het hoogspringen.

