LIVESTREAM: Zorgen Thiam en andere wereldtoppers voor vuurwerk op de Memorial?

20:02 20 uur 02. Sacoor en Doom tegen olympische finalisten. Tijd voor de 400m bij de mannen. Twee Belgian Tornados aan de start met Jonathan Sacoor en Alexander Doom. Zij nemen het op tegen onder meer Kirani James, de bronzen medaillewinnaar in Tokio. Met ook Michael Cherry, Christopher Taylor, Isaac Makwala en Liemarvin Bonevacia staan er in totaal maar liefst 5 van de 8 olympische finalisten aan de start.

19:57 19 uur 57. Minuut stilte voor Jacques Rogge. Uiteraard wordt er ook nog even stilgestaan bij het overlijden van Jacques Rogge. Het wordt even muisstil in het Koning Boudewijnstadion.

19:57 19 uur 57. Straffe tegenstand voor Thiam. Nafi Thiam moet meteen aan de bak in het hoogspringen, ze ging probleemloos over 1,80m. De tegenstand is behoorlijk indrukwekkend, want het volledige olympische podium van Tokio tekent present met Mahuchik, McDermott en olympisch kampioene Lasitskene.

19:55 19 uur 55. Belgisch volkslied. De Brabançonne weerklinkt in het Koning Boudewijnstadion. Het publiek zingt uit volle borst mee, de sfeer zit goed.

19:52 19 uur 52. Thiam maakt zich klaar voor het hoogspringen. Ook het jumpingteam, Matthias Casse en de Red Lions hebben intussen hun plekje ingenomen op het podium. Thiam staat er niet bij, zij maakt zich al volop klaar voor het hoogspringen.

19:51 19 uur 51. Applaus voor Abdi. Het Koning Boudewijnstadion ontploft bij de intrede van Bashir Abdi. De Gentenaar heeft duidelijk veel harten veroverd met zijn schitterende bronzen medaille op de marathon. Ook Nina Derwael krijgt de handen op elkaar.

19:50 19 uur 50. Huldiging Olympische atleten. De huldigingen houden vandaag niet op voor onze Olympiërs. De medaillewinnaars worden nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet, voor aanvang van het hoofdprogramma.

19:48 19 uur 48. Wat een start: Rotich wint overtuigend de 800m, Crestan knap tweede. Wat een start: Rotich wint overtuigend de 800m, Crestan knap tweede

19:47 19 uur 47. Crestan tweede, PR voor Vandeputte. Wat een start van deze meeting! Rotich pakt overtuigend de winst op de 800m in een straffe chrono van 1'43"81. Straf is ook de prestatie van Eliott Crestan, hij wordt knap tweede in 1'45"24. Aurele Vandeputte wordt 4e in 1'45"49, een persoonlijk record.

19:41 19 uur 41. 800m met Crestan. Na het wegvallen van de wereldrecordpoging van Sifan Hassan op de 10.000m werd in laatste instantie nog de 800m bij de mannen aan het programma toegevoegd. Het wordt uitkijken naar de prestatie van Eliott Crestan. Hij wil het persoonlijk record dat hij tijdens de halve finales in Tokio liep scherper stellen. Dat betekent sneller lopen dan 1'44"84. Genoeg kwaliteit in het deelnemersveld in elk geval. Ferguson Rotich, goed voor zilver in Tokio, en zijn Keniaanse landgenoten Cornelius Tuwei en Collins Kipruto staan aan de start.



Genoeg kwaliteit in het deelnemersveld in elk geval. Ferguson Rotich, goed voor zilver in Tokio, en zijn Keniaanse landgenoten Cornelius Tuwei en Collins Kipruto staan aan de start.

19:39 19 uur 39. Entree van de Belgische olympiërs. Entree van de Belgische olympiërs

19:37 19 uur 37. Live op Canvas! De uitzending op Canvas is begonnen! U kan die natuurlijk ook gewoon hier volgen via onze livestream. Kris Meertens verzorgt het commentaar en krijgt voor het eerst assistentie van niemand minder dan Eline Berings, die gisteren een punt zette achter haar topsportcarrière.

19:29 19 uur 29. Het is nog even zoeken naar het goede ritme voor Ben Broeders. Zijn eerste poging op 5,35m gaat de mist in.

19:26 19 uur 26. Eindelijk weer publiek. Vorig jaar moest de Memorial het nog zonder publiek doen, vanavond zijn de atletiekliefhebbers wél weer welkom. Met zo'n 28.000 tekenen ze present in het Koning Boudewijnstadion.

19:20 19 uur 20. Stelt Broeders Belgisch record weer scherper? Ben Broeders raakte in Tokio teleurstellend niet in de finale van het polsstokspringen, maar verbeterde 2 weken geleden wel zijn eigen Belgisch record op het polsstokgala in Leuven. Broeders ging er over 5,81m. Kan hij vanavond in het Koning Boudewijnstadion nóg beter doen?

19:18 19 uur 18. Zorgt Duplantis voor een wereldrecord? De jongeren hebben zich kunnen uitleven in het voorprogramma van deze Memorial, maar nu is het stilaan tijd voor het echte werk. Straks zien we in het polsstokspringen met Armand Duplantis al meteen een absolute wereldtopper verschijnen. De olympische kampioen van Tokio waagt vanavond een aanval op zijn eigen wereldrecord. Dat betekent hoger springen dan de 6,18m die hij begin vorig jaar neerzette.

19:12 19 uur 12. Huldiging Olympische atleten. Na de huldiging op de Grote Markt in Brussel worden de Belgische olympiërs straks ook nog eens in de bloemetjes gezet op de Memorial. De zeven Belgische medaillewinnaars en alle top 8-atleten van Tokio mogen straks een ereronde maken op de piste. Gouden medaillewinnaars Nafi Thiam, Nina Derwael en de Red Lions, zilveren Wout van Aert en bronzen Bashir Abdi, Matthias Casse en het jumpingteam krijgen vanavond net als de top 8-atleten ook hun olympische premie. In totaal gaat het om een bedrag van 643.000euro. De volledige olympische delegatie zal op het einde van de avond nog een ereronde maken op de fiets op de tonen van Now's The Time, het officiële anthem van Team Belgium voor de Olympische Spelen van Tokio.