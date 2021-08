LIVESTREAM: Thiam blijft 1e na kogelstoten, Vidts schuift op naar podium

12:39 12 uur 39. Thiam blijft op 1, Vidts schuift naar 3e plek. Het kogelstoten zit erop. Met 3.025 punten na 3 onderdelen telt Nafi Thiam als leidster 56 punten meer dan de nummer 2, de Nederlandse Anouk Vetter. Noor Vidts is dankzij haar persoonlijk record in het kogelstoten opgeschoven naar de derde podiumplaats. . Thiam blijft op 1, Vidts schuift naar 3e plek Het kogelstoten zit erop. Met 3.025 punten na 3 onderdelen telt Nafi Thiam als leidster 56 punten meer dan de nummer 2, de Nederlandse Anouk Vetter. Noor Vidts is dankzij haar persoonlijk record in het kogelstoten opgeschoven naar de derde podiumplaats.

12:38 12 uur 38. Geen verbetering meer voor Thiam. Het blijft bij 14,82 meter voor Nafi Thiam. Haar 3e poging strandt op 14,80 meter. Haar eerste worp is dus de beste en daarmee verdient ze 849 punten.

12:33 12 uur 33. De tweede poging van Nafi Thiam is een nulworp geworden. Haar grootste concurrente Katarine Johnson-Thompson laat met 13,31 meter een seizoensbeste noteren.

12:32 12 uur 32. Vidts verbreekt PR bij het kogelstoten.

12:31 12 uur 31. PR voor Vidts. Noor Vidts blijft uitstekend op dreef. Bij haar tweede poging ploft de kogel neer na 14,33 meter en dat is een verbetering van haar persoonlijk record (14,08m)!

12:30 12 uur 30. Thiam gooit de kogel 14,82 meter.

12:16 12 uur 16. Thiam gooit net geen 15 meter. Nafi Thiam opent met 14,82 meter in het kogelstoten. Dat is ruim onder haar persoonlijk record, maar wel een prima begin.

12:14 12 uur 14. Eerste worp van Vidts. In groep A van het kogelstoten in de zevenkamp heeft Noor Vidts bij haar eerste poging 13,59 meter laten noteren. Dat is 28 centimeter verder dan in haar beste zevenkamp. Daarmee staat ze voorlopig op kop in haar groep.

11:52 11 uur 52. Opwarming kogelstoten. Terwijl de mannen van de tienkamp al aan het hoogspringen zijn begonnen, warmen de vrouwen van de zevenkamp, met Thiam en Vidts, zich op voor het kogelstoten.

09:58 09 uur 58. Straks: kogelstoten en 200 meter. Iets na het middaguur beginnen we aan het tweede luik van deze eerste dag van de zevenkamp, met eerst het kogelstoten (een van de sterkere onderdelen van Thiam) en daarna de 200 meter (een van haar mindere).

05:34 05 uur 34. Thiam leidt, Vidts knap vierde. Met 2.176 punten na twee nummers is Thiam uitstekend aan haar titelverdediging begonnen. Ze werkte een goede 100m horden af en won het hoogspringen met 1,92m. Ook Noor Vidts is voorlopig bezig aan een heel goede zevenkamp. Ze is na de ochtendsessie in Tokio erg knap 4e, op amper 61 punten van Thiam. Straks staan er nog twee nummers op het programma in de zevenkamp: het kogelstoten (12.05 u) en de 200m (13.38 u).





Ook Noor Vidts is voorlopig bezig aan een heel goede zevenkamp. Ze is na de ochtendsessie in Tokio erg knap 4e, op amper 61 punten van Thiam.

Straks staan er nog twee nummers op het programma in de zevenkamp: het kogelstoten (12.05 u) en de 200m (13.38 u).

05:29 05 uur 29. De stand in de zevenkamp na twee nummers:. 1. Nafi Thiam: 2.176 punten 2. Erica Bougard (VS): 2.157 punten 3. Katarina Johnson-Thompson (GBr): 2.138 punten 4. Noor Vidts: 2.115 punten 5. Kendell Williams (VS): 2.107 punten 6. Anouk Vetter (Ned): 2.089 punten 7. Maria Huntington (Fin): 2.072 punten 8. Georgia Ellenwood (Can): 2.071 punten 9. Ninali Zheng (Chi): 2.062 punten 10. Carolin Schafer (Dui): 2.059 punten

05:24 05 uur 24. Thiam raakt niet over 1,95m.

05:23 05 uur 23. Net niet over 1,95m. Ook de derde poging op 1,95m is niet de goede voor Thiam. Ze kan toch tevreden terugblikken op het hoogspringen, want ze springt letterlijk naar de eerste plaats in de tussenstand.

05:22 05 uur 22. Coach Roger Lespagnard vraagt applaus in het stadion en dat werpt bijna zijn vruchten af. Bij haar tweede poging lijkt Thiam over 1,95m te gaan, maar met haar voet raakt ze alsnog de lat. Net niet!

05:21 05 uur 21. 1,95m is voorlopig te hoog gegrepen voor Thiam. Ze kwam niet goed uit met haar passen en tikt de lat eraf.

05:19 05 uur 19. Vlotjes!

05:15 05 uur 15. Ook met 1,92m heeft Thiam geen problemen. Thiam vliegt als vanouds over 1,92m. Ze kan beginnen aan het uitbouwen van haar voorsprong, want ze neemt de leiding in de algemene tussenstand over van de Amerikaanse Bougard.